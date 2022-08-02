مبارك الخالدي



يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت الى الواجهة مساء اليوم عندما يلتقي فريق بوليسلاف التشيكي في مباراة ودية ضمن معسكره الخارجي المقام في النمسا، حيث انطلق معسكر الفريق في 27 من الشهر الماضي.



والمباراة هي الأولى للأبيض ضمن برنامجه الإعدادي والذي يتضمن 4 مباريات أخرى أمام الفرق الإماراتية هي العين 5 الجاري، والوحدة 9 منه، ويختتم الفريق مبارياته الودية أمام الشارقة 15 الجاري، على أن تعود بعثة الفريق الى البلاد في 17 منه.



ومن المتوقع أن يمنح المدرب الكرواتي رادان غاسانين الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين في المعسكر بهدف تحقيق الانسجام وللوقوف على الحالة البدنية والفنية لكل منهم، خصوصا العناصر التي انضمت أخيرا لصفوف الكويت وهم العماني ارشد العلوي والعراقي شيركو كريم والمدغشقري كارلوس اندريا والوطني أحمد الظفيري، فضلا عن بقية أعضاء الكتيبة التي يتقدمها المحترفان مهدي برحمة وطه ياسين الخنيسي.