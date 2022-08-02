أهدى النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار المدرب الجديد كريستوف غالتييه لقبه الأول مع باريس سان جرمان في كأس الأبطال الفرنسية على حساب نانت 4-0، بتسجيلهما ثلاثة أهداف.



وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 22 واضاف نيمار الهدفين الثاني والرابع (45+5 و82 ركلة جزاء)، فيما سجل الإسباني سيرخيو راموس الهدف الثالث (57).



وعزز سان جرمان رقمه القياسي بعدد مرات إحراز اللقب بعدما رفعه للمرة الحادية عشرة، متقدما على ليون (8) ورينس وسانت اتيان (5)، فيما يملك نانت ثلاثة ألقاب في 1965 و1999 و2001.



وحقق المدرب الجديد لسان جرمان كريستوف غالتييه بداية واعدة بعد ان حل مع نهاية الموسم الماضي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بقيادة الفريق الى لقبه الأول هذا الموسم، حيث يحمل على كاهله الآمال الكبيرة المعقودة على الفريق لإحراز دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار.



وافتقد الفريق المملوك قطريا جهود مبابي الموقوف، لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء في أقل من 10 مباريات مع نهاية الموسم المنصرم (أمام موناكو مرسيليا ومونبلييه).