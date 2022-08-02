تابع الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس تسلقه ترتيب محترفي التنس وأصبح رابعا وراء مواطنه المخضرم رافايل نادال، بحسب التصنيف الصادر عن رابطة «ايه تي بي».



وبرغم خسارته بـ 3 مجموعات أمام الإيطالي يانيك سينر، العاشر عالميا، في نهائي دورة أوماغ الكرواتية على أرض ترابية، انتزع ألكاراس (19 عاما) المركز الرابع من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي أصبح خامسا.



وتوج ألكاراس بـ 4 ألقاب هذا العام في ريو دي جانيرو وميامي وبرشلونة ومدريد.



وبقي الروسي دانييل مدفيديف متصدرا أمام الألماني ألكسندر زفيريف، فيما أصبح النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش سادسا على حساب النرويجي كاسبر رود.



ولدى السيدات، لاتزال البولندية إيغا شفيونتيك متصدرة بفارق نحو 4 آلاف نقطة عن الأستونية أنيت كونتافيت.



ولم تشهد لائحة العشرين الأوليات أي تغيير، فبقيت التونسية أنس جابر في المركز الخامس، بفارق 20 نقطة فقط عن الإسبانية باولا بادوسا الرابعة.



تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:



1- دانييل مدفيديف (روسيا) 7625 نقطة.



2- ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6850.



3- رافايل نادال (إسبانيا) 6165.



4- كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 5035 (+1).



5- ستيفانوس تسيسيباس (اليونان) 5000 (-1).



6- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4770 (+1).



7- كاسبر رود (النروج) 4685 (-1).



8- أندري روبليف (روسيا) 3575.



9- فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3445.



10- يانيك سينر (إيطاليا) 3395.



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:



1- إيغا شفيونتيك (پولندا) 8396 نقطة.



2- أنيت كونتافيت (استونيا) 4476.



3- ماريا ساكاري (اليونان) 4190.



4- باولا بادوسا (إسبانيا) 4030.



5- أنس جابر (تونس) 4010.



6- أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3267.



7- جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3087.



8- غاربينيي موغوروسا (إسبانيا) 2886.



9- دانيال كولينز (الولايات المتحدة) 2743.



10- إيما رادوكانو (بريطانيا) 2717.