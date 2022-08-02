خرج هرتا برلين مبكرا من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بخسارته أمام مضيفه أينتراخت براونشفايغ من الدرجة الثانية 5-6 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 4-4) في الدور الأول.



وبات هرتا برلين ثالث فريق من الدرجة الأولى يودع المسابقة بعد باير ليفركوزن وكولن اللذين خسرا أمام إس في إلفيرسبرغ من الدرجة الثالثة 3-4 وياهن ريغنسبورغ من الثانية 3-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 2-2) تواليا السبت.



وفرط فريق العاصمة في فوز في المتناول بعدما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول لدافي سيلكي (10) والفرنسي مزيان ماوليدا (42)، حيث رد أصحاب الأرض بثنائية في الشوط الثاني عبر براين بيهرندت (63 من ركلة جزاء) وليون لاوبرباخ (66)، فارضين الاحتكام إلى التمديد.



وتقدم براونشفايغ للمرة الأولى في المباراة عندما سجل له الهولندي مانويل فيراي الهدف الثالث (91)، لكن هرتا برلين سجل هدفين بواسطة الفرنسي لوكا توسار (103) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (106)، قبل أن يدرك براين هينينغ التعادل لأصحاب الأرض (118).



ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبراونشفايغ.



ولحقت أندية شالكه وأرمينيا بيليفيلد وفرايبورغ الوصيف وأوغسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وهوفنهايم وهانوفر وماينتس بركب المتأهلين من الدرجة الأولى بوروسيا دورتموند وشتوتغارت وفولفسبورغ وبوخوم.



وفاز شالكه على بريمر من الدرجة الخامسة 5-0، وأرمينيا بيليفيلد على إف في إنجيرز من الخامسة أيضا 7-1، وفرايبورغ على كايزرسلاوترن من الثانية 2-1 بعد التمديد، وأوغسبورغ على لوهني من الخامسة 4-0، وبوروسيا مونشنغلادباخ على أوبيراخرن من الخامسة 9-1، وهوفنهايم على رودينغهاوزن من الرابعة 2-0 بعد التمديد، وماينتس على إرتسجيبيرجي أوه من الثالثة 3-0.



وكان بوروسيا دورتموند وشتوتغارت افتتحا الدور الأول الجمعة بالفوز على ميونيخ 1860 من الدرجة الثالثة 3-0، ودينامو دريسدن من الثالثة ايضا 1-0، ثم تغلب فولفسبورغ على كارل تسايس يينا من الرابعة 1-0 وبوخوم على فيكتوريا برلين 4-0.



وكان لايبزيغ أحرز لقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه عندما تغلب على فرايبورغ 4-2 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).