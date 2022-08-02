سيكون لاعب الوسط الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس المنتهي عقده مع موناكو الفرنسي في صفوف نادي كومو الإيطالي بالدرجة الثانية الموسم المقبل، بحسب ما أعلن «سيري ب» عبر موقعه الإلكتروني.وحتى قبل إعلان الانتقال من قبل نادي شمال إيطاليا، أضفى موقع دوري الدرجة الثانية الإيطالي الطابع الرسمي على وصول بطل العالم 2010 المدرج اسمه في العقود المعتمدة الجديدة.وكان موناكو الفرنسي أعلن في 18 يونيو الماضي رحيل فابريغاس (35 عاما)، بعد ثلاثة مواسم ونصف الموسم في صفوف نادي الإمارة.ونظرا لكثرة اصاباته لم ينجح لاعب أرسنال وبرشلونة السابق في حجز مكان أساسي في صفوف موناكو.ولم يخض اللاعب الذي يملك 830 مباراة في مسيرته، الموسم المنصرم سوى 6 مباريات في مختلف المسابقات، بسبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر ثم الكاحل.وقال بطل أوروبا 2008 و2012، إنه يأمل الاستمرار بعد «أسوأ موسم في حياتي».ووفقا للصحافة الإيطالية، عرض كومو الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الثانية، على فابريغاس عقدا لمدة عامين.