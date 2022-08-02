قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه الجديد الفرنسي جوليس كوندي بعد توقيع عقد انضمامه للمواسم الخمسة المقبلة.



وأعرب المدافع الفرنسي في حفل تقديمه عن سعادته وفخره بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، مشيرا إلى أن فرصا أخرى أتيحت له لكنه فضل الانضمام إلى برشلونة «لامتلاكه مشروعا طموحا» على حد تعبيره. وقالت صحيفة (ماركا) الرياضية المحلية إن الشرط الجزائي في عقد اللاعب يبلغ مليار يورو فيما كلفت الصفقة خزينة النادي 50 مليون يورو (51.2 مليون دولار) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو (10.2 ملايين دولار) كمتغيرات.



وأعلن برشلونة الخميس الماضي توصله لاتفاق مع نادي إشبيلية لضم المدافع الدولي الفرنسي الذي لعب 44 مباراة في جميع المسابقات مع النادي الأندلسي في الموسم الماضي سجل فيها ثلاثة أهداف وأهدى تمريرة حاسمة لهدف.