القاهرة - هالة عمران



قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 20% من الشعب المصري سيحصل على دعم نقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، بعد زيادة عدد الأسر المستفادة منه لتصل إلى 5 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن حجم الجهد الذي يبذل في المشروعات كبير بالرغم من الظروف التي فرضتها الأزمة الروسية- الأوكرانية، مشيرا إلى أن مشروع حياة كريمة يأتي على قمة مستهدفات الحماية الاجتماعية ويوفر فرص عمل للشباب.



وأكد في تصريحات صحافية بالبحيرة أنه لا توجد محافظة في مصر لا توجد بها مشروعات قومية، موضحا أن 124 مليار جنيه هي حجم المشروعات في محافظة البحيرة ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة».



وقام د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس بجولة تفقدية بمحافظة البحيرة، لمتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، يرافقه كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء أشرف حسني مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



وفي مستهل زيارته للمحافظة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجولة تأتي استكمالا للجولات التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف المحافظات، للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع، سعيا لدفع العمل بهذه المشروعات وتوفير حياة لائقة لأهالينا، رغم كل التداعيات التي تواجهها الدولة المصرية جراء الأزمة العالمية الراهنة.



وأشار د.مصطفى مدبولي إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاعتماد على المكونات المحلية، قدر المستطاع، في تنفيذ مشروعات المبادرة، نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة، والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.