أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت أن استراتيجية الوزارة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة باستثمارات 4.2 مليارات جنيه، داعيا الشباب إلى متابعة المبادرات التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمال مسيرة التعلم والتطور لمواكبة المستجدات التكنولوجية العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الاتصالات ومحافظ المنيا أسامة القاضي بمجموعة من الشباب من الملتحقين وخريجي البرامج التدريبية، بمركز إبداع مصر الرقمية «كرياتيفا» بالمنيا.



وقرر وزير الاتصالات زيادة أعداد المتدربين من أبناء محافظة المنيا في مجال شبكات الألياف الضوئية، وتوفير فرص عمل لهم بمشروعات الوزارة في «حياة كريمة» بالمحافظة.



ودار حوار مفتوح بين د.عمرو طلعت وعدد من الشباب من أبناء المحافظة الذين حصلوا على برامج الوزارة التدريبية في مركز إبداع مصر الرقمية، كما استمع الوزير إلى تجارب عدد من الشباب خريجي البرامج التدريبية المقدمة من خلال مركز إبداع.



بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» م.عمرو محفوظ إلى أنه تم تدريب أكثر من 2600 شاب في البرامج المقدمة من الهيئة داخل مركز إبداع بالمنيا، كما تم احتضان 70 شركة ناشئة في كل المراحل، ومنها من نجح في الحصول على استثمارات.



من جهتها، أوضحت مدير معهد تكنولوجيا المعلومات د.هبة صالح أنه تم تدريب أكثر من ألفي شاب في برامج المعهد بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا، كما حقق الشباب الملتحقين ببرامج تنمية مهارات العمل الحر عوائد عبر منصات العمل الحر بنحو 26 ألف دولار، وذلك قبل التخرج من المنحة.



كما استعرضت مدير المعهد القومي للاتصالات د.إيمان عاشور جهود المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية بالمنيا، حيث تم تدريب قرابة 1500 شاب.