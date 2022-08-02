القاهرة - هناء السيد



أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب أن الأزهر يضطلع بدور كبير في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، معربا عن اعتزاز الأزهر بعلاقته المتينة مع دولة الإمارات الشقيقة وقيادتها الرشيدة.



وأشار الطيب - خلال لقائه سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة مريم الكعبي، امس بمقر مشيخة الأزهر - إلى أهمية هذا التعاون في خدمة القضايا العلمية والفكرية وقضايا الأمة على الصعيد العالمي والحوار بين الشرق والغرب.



ورحب فضيلة الإمام الأكبر بسفيرة الإمارات في مصر، معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في مهمتها وفترة عملها بالقاهرة.



من جانبها، أكدت سفيرة الإمارات أن الأزهر يقوم بدور محوري مهم في نشر قيم وسماحة الإسلام ومحاربة الأفكار المتطرفة.



وأعربت السفيرة عن سعادتها بلقاء الإمام الأكبر، مشددة على أنه رمز جليل يقوم بدور عالمي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والسلام العالمي، وتعزيز الأخوة الإنسانية، وتحسين صورة الإسلام واندماج المسلمين في المجتمعات الغربية.