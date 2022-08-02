تفقد م.كامل الوزير- وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى، حيث تفقد الوزير المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها والتي تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.



وتابع وزير النقل خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الاسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الاسكندرية الصحراوي وقطاعات الاسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم.



كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وانشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي.



وتمت متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي (السطحي) والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق، وكذلك تمت متابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق وحيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق وتابع الفريق م.كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة وحيث تم البدء في تنفيذ 33 التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية، ووجه الوزير بكتابة أسماء محطات BRT باللغة العربية.