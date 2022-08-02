القاهرة - هالة عمران وناهد إمام



ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بنحو 5.4 مليارات دولار لتستحوذ بذلك على 16.4% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية خلال 2021.



جاء ذلك في الانفوجرافيك الذي نشره مركز المعلومات ويتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا في مصر خلال 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية، وفرت 9 آلاف وظيفة جديدة.



ولفت إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلة للمشروعات بنحو 25 مشروعا، بينما احتلت مدينة القاهرة الجديدة المرتبة الأولى من حيث متوسط حجم التكلفة الاستثمارية لمشروع بنحو 506 ملايين دولار، على المستوى العربي جاءت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية كأهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي وفقا لعدد المشروعات.



الى ذلك، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، امس عن انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، اليوم تحت شعار «اتكلم عربي وعيشها مصري» بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى السبت 6 أغسطس الجاري، وذلك بالتعاون مع «ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات.



وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة، بأنها ستشارك في هذا المعسكر الذي يقام في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، كما أن د.وسيم السيسي عالم المصريات الكبير، سيشارك أيضا في المعسكر ليتحدث في ورش حكي للأطفال المشاركين حول عظمة الحضارة المصرية وتعريفهم بقانون الأخلاق في مصر القديمة، وذلك بهدف تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدا عن أي إشاعات مغرضة.



من جانبه، أوضح ماجد فوزي، مدير شركة «ويل سبرينج»، أن الشركة تعي أهمية كل من النشء والشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات ما يؤدي إلى بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.