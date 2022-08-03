دعم المواد الإنشائية زاد بـ 41.6 مليون دينار إلى 63 مليوناً من يناير حتى أبريل

يناير سجل أعلى معدل إنفاق على دعم المواد الإنشائية.. بقيمة 18.7 مليون دينار

25.3 مليون دينار دعم المواد الغذائية والتموينية الأساسية.. بتراجع نسبته 6%

مارس سجل أعلى معدل إنفاق على دعم المواد الأساسية بواقع 9.3 ملايين دينار



طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» إن قيمة فاتورة إنفاق الحكومة على دعم المواد التموينية والإنشائية تشهد تزايدا ملحوظا، بعدما ارتفعت بنسبة 81%، بما قيمته 40.6 مليون دينار لتبلغ نحو 90.5 مليون دينار في أول 4 أشهر من العام المالي الحالي (2022)، مقارنة بحجم انفاق على ذات الجانب بلغ 49.9 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.



وأظهرت البيانات أن غالبية تلك الزيادة جاءت مدفوعة بصورة رئيسية بالارتفاع الملحوظ في دعم المواد الإنشائية، ناهيك عن زيادة دعم الحليب ومغذيات الأطفال، فيما كان لافتا تراجع الانفاق على دعم المواد الغذائية الأساسية بنحو 1.6 مليون دينار.



وتفصيليا، أظهرت الأرقام ارتفاع الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية المقدمة للمواطنين المستحقين، إذ زاد بنسبة تتجاوز 194% بما قيمته 41.6 مليون دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2022، حيث بلغت قيمة ذلك النوع من الدعم خلال تلك الفترة نحو 63 مليون دينار، مقارنة بـ 21.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.



وسجل شهر يناير الماضي أعلى معدل انفاق على دعم المواد الإنشائية، إذ بلغت 18.7 مليون دينار، مقارنة بـ 5.1 ملايين دينار عن شهر يناير 2021، فيما سجل شهر فبراير 2022 ثاني أعلى معدل إنفاق بواقع 16.5 مليون دينار مقارنة بـ 5.6 ملايين دينار في فبراير 2021، وحل شهر مارس ثالثا بـ15.3 مليون دينار مقارنة بـ 5.3 ملايين دينار في مارس 2021، وجاء شهر أبريل رابعا بـ12.5 مليون دينار مقابل 5.4 ملايين دينار في أبريل 2021.



وشهد الإنفاق على الدعم المقدم للمواد الغذائية والتموينية الاساسية من الأرز، والسكر، والحليب البودر، والزيت النباتي، ومعجون الطماطم، والدجاج، والعدس، والطحين خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل من العام الحالي تراجعا بنحو 6% بما قيمته نحو 1.6 مليون دينار ليبلغ نحو 25.3 مليون دينار مقارنة بـ 26.9 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2021.



وأظهرت الأرقام أن شهر مارس 2022 سجل أعلى معدل انفاق على دعم المواد الأساسية بواقع 9.3 ملايين دينار مقارنة بـ 5.9 ملايين دينار في مارس 2021، يليه شهر أبريل بواقع 5.9 ملايين دينار، مقارنة مع 8.8 ملايين دينار في أبريل 2021، ثم شهر فبراير 2022 بواقع 5.8 ملايين دينار مقارنة بـ 3.5 ملايين في فبراير 2021، بينما سجل يناير 2022 نحو 4.3 ملايين دينار مقارنة بـ 8.7 ملايين في يناير 2021.



وارتفع الدعم المقدم لحملة البطاقات التموينية على الحليب ومغذيات الأطفال بنسبة 37.5% بما قيمته 600 ألف دينار خلال أول 4 أشهر من عام 2022 حيث بلغت قيمته نحو 2.2 مليون دينار مقارنة بـ 1.6 مليون دينار دعما أنفق على تلك السلع خلال الفترة ذاتها من 2021.



وسجل شهر مارس الماضي أعلى معدل انفاق على دعم الحليب ومغذيات الاطفال بواقع 690 ألف دينار مقابل 307 آلاف دينار في مارس 2021، بينما سجل شهر أبريل نحو 598 ألف دينار مقابل 434 ألف دينار في أبريل 2021، وسجل شهر يناير نحو 577 ألف دينار مقابل 543 ألف دينار في يناير 2021، بينما سجل شهر فبراير 386 ألف دينار مقابل 330 ألف دينار في فبراير 2021.



وتأتي الزيادة في مبالغ الدعم بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والانشائية الذي باتت تتحمله وزارة التجارة والصناعة في إطار سعيها لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية المدعومة بنفس أسعارها السابقة ومن دون أن تثقل كاهل المواطن، خاصة أن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان كان قد أكد في اكثر من مناسبة أن المواطن لن يشعر بأي زيادة في أسعار المواد الإنشائية والتموينية المدعومة، إذ ستتحمل الحكومة فروق الأسعار الناتجة عن زيادة كلفة الشحن أو غيرها، في ظل تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وأن هناك خططا استراتيجية لضمان تدفق السلع والمواد الغذائية واستقرار أسعارها.



يذكر أن إجمالي قيمة الدعم المنصرف للعديد من المواد التموينية التي تقدمها وزارة التجارة للمواطنين من خلال البطاقة التموينية، بلغ خلال العام 2021 نحو 225 مليون دينار، حيث شمل هذا المبلغ دعم مجموعة المواد التموينية التي تضم (الأرز البشاور، الزيت النباتي، الدجاج المجمد، معجون الطماطم، السكر، حليب البودرة، الطحين والعدس)، إلى جانب المواد الإنشائية المتمثلة بالاسمنت والحديد والطابوق ودعم التكييف والخرسانة والأطقم الصحية والأسلاك الكهربائية والسيراميك والبورسلان ودعم التكسية الخارجية للبناء والترميم.



249.6 ألف بطاقة تموينية



كشفت البيانات عن ان إجمالي أعداد البطاقات التموينية الصادرة للمواطنين بلغ مع نهاية شهر أبريل الماضي نحو 249.6 الف بطاقة تموين استفاد منها نحو 2.1 مليون مواطن ومواطنة.