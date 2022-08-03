523.1 مليون دينار استثمارات كويتيـة غادرت «البورصـة» منذ بداية العام

الخليجيون سحبوا استثمارات بقيمة 10.6 ملايين دينار من السوق خلال يوليو



علاء مجيد



واصل المستثمرون الأجانب الإقبال على شراء الأسهم الكويتية خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي، وذلك مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي دعمت النشاط الشرائي للبورصة منذ بداية العام ومن هذه العوامل ارتفاع أسعار النفط الكويتي إلى مستويات قياسية، وهو الأمر الذي يعكس النظرة الإيجابية للبورصة الكويتية خلال العام الحالي والفترة المقبلة.



وفي هذا السياق، كشفت البيانات الرسمية لحجم التداول في السوق الرسمي طبقا للجنسية وفئة التداول خلال الأشهر الـ 7 الماضية من العام الحالي عن مواصلة المستثمرين الأجانب تعزيز ثقتهم في بورصة الكويت من خلال قيامهم بعمليات شراء مكثفة بالأسهم الكويتية، وذلك بصافي شراء بلغ 535.8 مليون دينار.



وتركزت مشترياتهم منذ بداية العام عن طريق محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت صافي شراء بلغ 541.42 مليون دينار من خلال عمليات شراء بلغت قيمتها 1.36 مليار دينار قابلها عمليات بيع بلغت 826.16 مليون دينار، كما اتجهت صافي تعاملات الأفراد الى الشراء بقيمة 1.2 مليون دينار بينما حققت صناديق الاستثمار صافي بيع بلغ 6.82 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر يوليو الماضي حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بلغ 75.73 مليون دينار، حيث تركزت مشتريات الأجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 78.88 مليون دينار، كما حققت تعاملات الأفراد صافي تعاملات شرائية بقيمة 102.13 مليون دينار ببنما اتجهت صافي تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 3.25 ملايين دينار.



تزامنت مشتريات الأجانب مع المكاسب التي حققتها البورصة الكويتية خلال شهر يوليو، حيث ارتفعت القيمة السوقية بنحو 4.1% خلال شهر يوليو الماضي اذ بلغت بنهاية تعاملات شهر يوليو 45.82 مليار دينار ارتفاعا من 44.004 مليار دينار بنهاية شهر يونيو الماضي أي ان السوق حقق مكاسب تقدر بـ 1.8 مليار دينار.



كما ارتفع مؤشر السوق الأول محققا مكاسب شهرية بلغت نسبتها 4.3% محققا 360 نقطة ليصل المؤشر الى 8603 نقاط ارتفاعا من 8243 نقطة بنهاية يونيو الماضي كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 4.2% محققا 308 نقاط ليصل الى 7716 نقطة ارتفاعا من 7408 نقاط بنهاية يونيو الماضي كما حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاع بنسبة 3.4% محققا 195 نقطة ليصل إلى 5875 نقطة من 5680 نقطة بنهاية يونيو الماضي.



مبيعات كويتية



وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الكويتيين في البورصة الكويتية فقد بلغ صافي تعاملاتهم خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي بالبيع بقيمة 523.11 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين في الأشهر الـ 7 الأولى من خلال محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 203.11 ملايين دينار.



كما حققت تعاملات محافظ الأفراد صافي تعاملات بيعية بلغت 133.64 مليون دينار وبلغت تعاملات محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 62.71 مليون دينار، كما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 123.65 مليون دينار.



وخلال تعاملات شهر يوليو بلغ صافي تعاملات الكويتيين البيعية 65.06 مليون دينار، حيث تركزت مبيعات المواطنين خلال هذا الشهر من خلال تعاملات محافظ المؤسسات والشركات بقيمة 39.51 مليون دينار.



كما بلغت محافظ العملاء صافي تعاملات بيعية بقيمة 19.66 مليون دينار وبلغت محافظ صناديق الاستثمار بصافي تعاملات بيعية بلغت قيمتها 10.58 ملايين دينار بينما اتجهت صافي تعاملات محافظ الأفراد الى الشراء بصافي بلغ قيمته 4.69 ملايين دينار.



مبيعات خليجية



خالفت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب في الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي فقد بلغ الاستثمار البيعي لهم 12.68 مليون دينار بدعم من مبيعات المؤسسات والشركات، حيث وصل صافي بيعهم منذ بداية العام الى 14.77 مليون دينار.



كما بلغ صافي تعاملات الأفراد البيعية 2.79 مليون دينار بينما حققت محافظ العملاء صافي تعاملات شرائية بلغت 43.82 ألف دينار، كما حققت صناديق الاستثمار الخليجية صافي شراء بقيمة 4.83 ملايين دينار.



وخلال تعاملاتهم بشهر يوليو الماضي فقد حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بلغت قيمته 10.67 ملايين دينار، حيث تركزت مشتريات الخليجيين في هذا الشهر من خلال محافظ المؤسسات والشركات والتي حققت فائض بيع بقيمة 8.72 ملايين دينار.



كما حققت محافظ الأفراد صافي مبيعات بقيمة 1.75 مليون دينار وحققت محافظ العملاء الخليجيين صافي تعاملات بيعية بقيمة 15.04 ألف دينار وحققت أيضا محافظ صناديق الاستثمار صافي تعاملات بيعية بقيمة 176.33 ألف دينار.