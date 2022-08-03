المطيري: نتائج الشركة بالنصف الأول تعكس ارتفاع مؤشرات التشغيل والأرباح

اعتمد مجلس ادارة شركة العيد للأغذية، التقرير المالي للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، والذي أشار الى ارتفاع ربحية سهم الشركة بنسبة 65.48%.



وكشف التقرير ارتفاع اجمالي الايرادات التشغيلية للشركة في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 53.1%، حيث بلغت 15.77 مليون دينار، مقارنة بـ10.3 ملايين دينار بالنصف الأول من 2021، كما ارتفع صافي ربح الشركة 65.48% وبلغ 1.56 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022، مقارنة بـ945.16 ألف دينار بنفس الفترة من 2021.



وأشار التقرير الى ارتفاع اجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 8.2%، حيث بلغت 21.46 مليون دينار بالنصف الأول، مقارنة مع 19.38 مليون دينار بالنصف الأول من 2021، فيما ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثاني من 2022 بنسبة 58.7% وبلغ 946.15 الف دينار، مقارنة 596.17 ألف دينار في الربع الثاني من 2021.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للشركة م. محمد المطيري: «بدأ عام 2022 بإدراج سهم العيد للأغذية رسميا في مؤشر السوق الرئيسي 50 لبورصة الكويت واطلاق خطة التوسع الإقليمي Goals 25 بأهداف واضحة للنمو المتواصل الذي اقترن برفع معدلات الكفاءة بمؤشرات التشغيل القياسية، وقد انعكس ذلك ايجابيا على مكانة العيد للأغذية محليا ليساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق أرباح مستدامة للمساهمين والشركاء».



ولفت المطيري الى النتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف الأول من العام الحالي التي تعكس ارتفاع مؤشرات التشغيل والأرباح بشكل لافت، مشيرا الى ارتفاع اجمالي ايرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 55.38% حيث بلغت 9.172 ملايين دينار مقارنة بإجمالي الايراد المحققة في الربع الثاني من عام 2021 والتي بلغت 5.902 ملايين دينار.



وأردف المطيري: ركزنا في آلية التنفيذ للخطة على ثلاثة مستويات أساسية وهي أولا تنويع سلة المنتجات بإضافة علامات غذائية عالمية منها ميلكي ميست، اللانا، وفريشلي، وأخرى محلية ومن أهمها علامات بنت مناحي والكازي، وأيضا تأسيس فروع جديدة منها مركز تصنيع الحلويات الفاخرة والذي أطلق علامة مورينا للشوكولاتة ومركز المحمصة والمطحنة، بالإضافة الى التعاقد مع شركة برانش لتحضير الوجبات الغذائية، وتفعيل العلاقات مع المؤسس لها للدفع قدما بتطوير اعمال الشركة والمنتجات.



وتابع المطيري ثانيا تنمية وتطوير قنوات التوزيع التقليدية والرقمية محليا للتوسع في قطاعات جديدة وتعزيز خطط التسويق للمنتجات للوصول الى أكبر شريحة من المستهلكين وفي اطار ذلك تم التعاقد مع موقع وتطبيق فرضتك لبيع وتسويق منتجات العلامات التجارية الغذائية التابعة والشريكة من خلال قنواته الرقمية.



ولفت المطيري الى المستوى الثالث والأهم وهو تفعيل الخطة الاستراتيجية للتوسع الإقليمي Goals 25 أولا بافتتاح مكتب العيد للأغذية دبي المتخصص في التجارة وإعادة التصدير للمواد والمنتجات والسلع الغذائية، وثانيا بتأسيس شركة أقطار الخليج ومقرها الرياض، لتكون نقطة الانطلاق الأولى للشركة في التوسع بعملياتها التشغيلية داخل الاطار الجغرافي للملكة العربية السعودية.



واختتم المطيري بالتأكيد على مواصلة التقدم لتطوير الخطوط التشغيلية الشركة بالتركيز على ابتكار وخلق فرص لدعم أعمالها التجارية داخل وخارج الكويت وتحقيق الريادة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.