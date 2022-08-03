شريف حمدي

تراجعت حسابات التداول النشطة بالبورصة الكويتية بنهاية تعاملات يوليو الماضي، وذلك رغم الأداء الإيجابي في مجملة لمؤشرات ومتغيرات سوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات الشهر الماضي.

ويبدو ان أعداد حسابات الكويتيين والخليجيين والأجانب على حد سواء تراجعت جراء انخفاض عدد جلسات التداول في الشهر الماضي لتعطل السوق بمناسبة عيد الأضحى.

وانخفضت عدد الحسابات النشطة خلال الشهر الماضي بنحو 334 حسابا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه، حيث بلغ عدد الحسابات النشطة في الشهر الماضي 20.282 حساب مقارنة بـ 20.616 حسابا.

وبذلك بلغت نسبة الحسابات النشطة بنهاية يوليو الماضي 4.9% من إجمالي الحسابات التي لها الحق في التداول بأسهم البورصة طبقا لإحصائيات البورصة بنهاية شهر يوليو الماضي والتي تقدر بـ 414.225 حسابا، لتبلغ نسبة الحسابات الخاملة والتي لم يجر التداول عليها إلى 95.1% من إجمالي حسابات التداول.

وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات الشهر الماضي انخفاضا لافتا بنسبة 1.7%، إذ بلغ العدد 18.390 حسابا نشطا تراجعا من 18.708 حسابات في الشهر قبل الماضي، فيما بلغت الحسابات غير النشطة 373.573 حسابا.

كما انخفضت عدد حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 0.9% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه ليصل عدد الحسابات إلى 322 حسابا، وذلك انخفاضا من 325 حسابا الشهر قبل الماضي، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للخليجيين 4180 حسابا.

فيما تراجعت حسابات الأجانب النشطة بنسبة 0.9% في الشهر الفائت مقارنة بالذي سبقه، حيث بلغ عدد حسابات الأجانب النشطة 1570 حسابا مقارنة بـ 1583 حسابا، ويقدر عدد الحسابات غير النشطة للأجانب بـ16.190 حسابا.

في سياق آخر، تعرضت بورصة الكويت لتراجع جماعي لمؤشراتها مع نهاية تعاملات امس في ظل أداء يتسم بالتذبذب بشكل عام خلال هذه الفترة تأثرا بالأسواق العالمية، وعلى ضوء هذه التراجعات خسرت البورصة بنهاية التعاملات 260 مليون دينار بنسبة 0.6% لتتراجع القيمة السوقية إلى 45.855 مليار دينار من 46.115 مليار دينار بنهاية اول من أمس.

وتراجعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 28% بمحصلة 63.4 مليون دينار انخفاضا من 88.2 مليون دينار أول من امس، وتركزت السيولة حول اسهم جي اف اتش والوطني وبيتك واستهلاكية، إضافة إلى أهلي متحد.

فيما انخفضت كميات الأسهم المتداولة بشكل لافت بنسبة 34.7% بتداول 282.3 مليون سهم انخفاضا من 432.2 مليون سهم أول من امس.

وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% خاسرا 43.9 نقطة ليصل إلى 8619 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.7% بفقد 45.5 نقطة ليصل إلى 5851 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% بخسارته 43.7 نقطة ليصل إلى 7722 نقطة.