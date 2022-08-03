محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة - كيبيك تتوقع أن تتلقى في سبتمبر المقبل نتائج دراسة الجدوى الجارية حاليا لمشروع مجمع الزور العملاق للبتروكيماويات المخطط له، وفقا لمصادر صناعية مطلعة، مشيرة إلى أن مجموعة الأبحاث والاستشارات البريطانية وود ماكينزي التي تتخذ من أدنبرة مقرا لها، تعكف على إجراء الدراسة.



وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر الشركة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية بحلول عام 2023 على أقرب تقدير الدعوة لتقديم عطاءات للمشروع المقدرة تكلفته بنحو 10 مليارات دولار.



ويعتقد أن التاريخ الذي ستصدر فيه الشركة مناقصة المشروع سيعتمد على نتائج الدراسة التي تجريها مجموعة الأبحاث البريطانية.



وكانت مجلة ميد قد أفادت في أبريل الماضي بأن كيبيك كانت منهمكة في الإعداد لطرح مناقصة الدراسة التي تبحث في جدوى مشروع الزور للبتروكيماويات العملاق، وستضطلع بمراجعة توقعات السوق للمنتجات المكررة والبتروكيماويات على مدى 25 إلى 35 سنة المقبلة.



وقد أصدرت كيبيك في أبريل من العام الماضي قائمة الشركات المؤهلة لتقديم العطاءات لمجمع البتروكيماويات المخطط له، تضمنت أسماء المناقصين المؤهلين لتقديم عطاءات على الحزم الرئيسية الثلاث للمشروع، والتي يشار إليها بدلا من ذلك باسم «مشروع الزور لدمج المصفاة والبتروكيماويات».



وتضم قائمة المجموعات السبع التي تم تأهيلها لتقديم العروض بشأن الحزمتين الأولى والثانية هي:



٭ تحالف شركة تكنيكاس ريونيدات الإسبانية مع شركة سينوبيك الهندسية الصينية.



٭ تحالف شركة سامسونغ الكورية الجنوبية مع شركة CTCI كوربوريشن التايوانية وشركة المقاولين المتحدين اليونانية- اللبنانية.



٭ تحالف شركة فلور الأميركية مع دايو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية وشركة الصين هوانكيو للمقاولات والهندسة.



٭ تحالف شركة سايبيم الإيطالية مع هيونداي للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية.



٭ شركة تكنيب انيرجيز الفرنسية.



٭ اس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية مهع بتروفاك البريطانية.



٭ شركة جيه جي سي اليابانية.



ويشمل نطاق الحزمة الأولى وحدات البنزين والأوليفينات، وتقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، بينما يشمل نطاق الحزمة الثانية وحدات العطريات، أما الحزمة الثالثة فتغطي بناء مرافق الموانئ والتصدير بالإضافة إلى خطوط الأنابيب البرية والبحرية.



وقد تم تأهيل المجموعات الأربع التالية لتقديم عطاءات للحزمة الثالثة المقدرة قيمتها بنحو 1.5 مليار دولار:



٭ تحالف شركة تشاينا هاربر الصينية مع شركة سايبيم الإيطالية.



٭ تحالف شركة اس كيه للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية مع لارسن اند توبرو للهندسة الهيدروكربونية الهندية.



٭ تحالف شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات/ شركة هيونداي الهندسية وكلاهما من كوريا الجنوبية.



٭ ايفاج جيني الفرنسية مع افكون انفراستراكتشر الهندية ودايوو الهندسية الكورية الجنوبية.