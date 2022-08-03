أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في لجان التحكيم الخاصة بالنسخة العاشرة من مهرجان أجيال السينمائي الذي سيقام من 1 إلى 8 اكتوبر 2022 ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة الفعلية أو عبر الإنترنت.



وتأتي النسخة الخاصة من المهرجان بمنزلة تقدير من مؤسسة الدوحة للأفلام لقطر في العام المميز التي تستضيف فيه بطولة كأس العالم 2022، وستوفر فرصة المشاركة في الحوارات وورش العمل والندوات التعليمية بنمط مبتكر يساهم في زيادة نسبة المشاركة وخوض تجربة غنية للحكام الصغار والشباب وكذلك الضيوف من قطاع السينما.



ويعد برنامج حكام أجيال 2022 جزءا رئيسيا من فعاليات النسخة الخاصة من المهرجان الذي يشمل برنامجا موسعا من قسمين، حيث يكرس القسم الأول للحكام في اكتوبر، بينما يضم القسم الثاني فعاليات وعروضا للجمهور ويمتد من 22 نوفمبر إلى 16 ديسمبر بالتزامن مع إقامة الحدث الرياضي العالمي المنتظر الذي تستضيفه قطر.



ويمكن للحكام الصغار والشباب من عمر 8 إلى 25 عاما التسجيل للمشاركة في تجربة حكام أجيال التي ترحب بأكثر من 500 حكم في كل عام، بهدف خوض هذه التجربة الثقافية القيمة واستكشاف عالم السينما من خلال عروض الأفلام وورش العمل والجلسات النقاشية المختلفة. وتقسم تجربة حكام أجيال إلى ثلاث فئات عمرية توفر بيئة مرحة حافلة بالتعاون بهدف تمكينهم للتعبير عن آرائهم الإبداعية واستكشاف عالم السينما من ناحية ترفيهية وكذلك باعتبار السينما وسيلة لتحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي.



وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام فاطمة الرميحي في بيان صحافي: «تجربة حكام أجيال مبادرة ثقافية فريدة من نوعها تجمع الشباب والصغار من مختلف أرجاء العالم على مدار أسبوع كامل للاحتفال بالأفلام التي تعزز فهمهم للعالم وتساعدهم على بناء مهاراتهم الشخصية والمهنية. وعلى مدار الأعوام الماضية، منح المهرجان الشباب فرصة لاستكشاف آفاق جديدة من العمل الإبداعي والثقافي».



«في هذا العام، نحتفل بالنسخة العاشرة الخاصة بالتزامن مع الحدث العالمي الاستثنائي الذي تستضيفه قطر، ونتطلع إلى الترحيب بأكثر من 500 حكم يجتمعون معا في أنشطة ثقافية تغرس في نفوسهم الشعور بالتمكين والقوة لبناء مستقبل أكثر إشراقا وتجمعهم معا ضمن إطار مجتمع عالمي متضامن».