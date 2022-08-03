مفرح الشمري



أكد فهد العيباني لـ«الأنباء» انه ليس بمنشد وانه فنان وجميع اعماله الفنية التي قدمها وعرفه الجمهور من خلالها لا تنتمي للانشاد بأي صلة.



وقال: الانشاد يختلف اختلافا كليا عن كل ما اطرحه في اعمالي التي تخضع للالحان والتوزيع والحمد لله يسمعها الكثير ويشيد فيها وبما يطرح فيها من افكار تجد القبول عند الجميع.



وتساءل العيباني قائلا: لماذا اتهرب من الغناء وانا املك الموهبة التي تستطيع ايصالي بالشكل الذي يناسبني، واكبر دليل اغنية «انتهيتك» و«الطله الذربه» و«وينك يا غالي» وغيرها الكثير من الاغاني التي طرحتها ونالت استحسان الجميع.



واختتم العيباني حديثه لـ«الأنباء» قائلا: انه لم يعد هناك منشدون الا في المسمى فقط، اما في الواقع فأغلبهم فنانون ولا يزالون يخشون الكشف عن ذلك!