مفرح الشمري



استذكرت الإعلامية القديرة ماما أنيسة الذكرى الـ32 للغزو العراقي على الكويت بالدموع وذلك من خلال اتصال هاتفي مع «الأنباء» لأنها كانت من الصامدين ورأت ما يحدث على ارض الصداقة والسلام من جنود المحتل، من تعذيب وسرقات وقتل ونهب ولكن لم تستطع تلك الجحافل من الجنود ان تمحو اسم الكويت من قلوب الكويتيين الصامدين مهما كان نوع التعذيب الذي تعرضوه له، تعذيب نفسي، تعذيب جسدي وغيرهما، لأن اسم الكويت محفور بقلوب الكويتيين الصامدين الذين قاوموا جنود الاحتلال بأشكال متعددة لتبقى الكويت بلد الصداقة والسلام عالية ومرفوعة الرأس بفضل رب العالمين الذي سخر العالم كله من اجل استرجاع الحق الى أصحابه.



وأضافت قائلة: محنة الغزو العراقي الغاشم التي عشناها، أنا أراها منحة من رب العالمين عرفتنا على اصدقائنا الحقيقيين وعرفتنا ما معنى اسم الكويت في العالم الذي فزع لها، لذلك علينا المحافظة عليها وحبها والدفاع عنها بالغالي والنفيس، لأنها هي الباقية ونحن الراحلون، الله يحفظ الكويت وأهلها ومن يقيم على ارضها من كل مكروه ويحفظ ابونا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، والله يرحم شهداء الكويت رجالا ونساء الذين قدموا أنفسهم للدفاع عن أرض الكويت الغالية.