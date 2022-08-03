القاهرة - محمد صلاح



تسببت الفنانة منة فضالي في اثارة الجدل وحيرة متابعيها على حسابها الشخصي بعد ان نشرت العديد من النشرات تطالب جمهورها بالدعاء لوالدتها بعد تعرضها لأزمة صحية طارئة نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.



ونشرت صورا لوالدتها في المستشفى ولم تمر ساعات حتى فوجئ متابعوها بها تنشر صورا لها من باريس وهى في اطلالة رائعة ومختلفة، وأكدت انها تقضي عطلتها بفرنسا، مما جعل متابعيها في حيرة من امرهم لأن التي والدتها مريضة تجلس عندها ولا تذهب لباريس لقضاء العطلة هناك!



ومن جانب نشاطها الفني، تعاقدت منة على المشاركة في بطولة مسلسل (الونش) مع محمد رجب وميرهان حسن ومحمود عبدالمغني.. تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وتجسد منة دور زوجة محمد رجب خلال أحداث العمل.



من ناحية اخرى، عبرت منة عن سعادتها بتفاعل المشاهدين معها في مسلسل (وش وضهر) الذي عرض مؤخرا على احدى المنصات، حيث قدمت دور (هبة) الراقصة الشعبية وهى شخصية لم تقدمها من قبل، واضطرت ان تتدرب على الرقص الشعبى ومشاهدة العديد من افلام تعليم هذا الفن وقدمته بجدارة نالت عنه اشادة الجمهور.