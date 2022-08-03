أحمد الفضلي



تستعد النجمة هنادي الكندري للعودة بقوة للعمل الفني بعد فترة توقف حيث انجبت مؤخرا من زوجها الفنان والمخرج محمد الحداد طفلا اطلقوا عليه اسم «نوح»، ومن المنتظر ان تشهد العودة مشاركتها الأولى مع سندريلا الشاشة الخليجية الفنانة القديرة سعاد عبدالله من خلال عمل تلفزيون يتم الاعداد له حاليا من قبل ام طلال والمخرج عيسى ذياب تمهيدا لتصويره في الفترة القادمة وعرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية.



من جانبها، أعربت هنادي عن بالغ سعادته بالثقة التي حصلت عليها من الفنانة القديرة سعاد عبدالله التي رشحتها شخصيا للمشاركة في بطولة هذا العمل الذي لم يعتمد اسمه بشكل نهائي ويتم التحضير له حاليا من قبل ام طلال والمخرج عيسى ذياب، مشيرة الى ان السعادة غمرتها فور تلقيها اتصالا هاتفيا من القديرة سعاد عبدالله التي طلبت منها اجتماعا مصغرا يجمعهما مع مخرج العمل ودار الحديث عن الدور الذي سأقوم بتجسيده في العمل وهو من الادوار الجديدة بالنسبة لي خلاف انه الأول الذي يجمعني بالقديرة سعاد عبدالله ويلبي رغبة جمهوري ممن سبق ان طلبوا مني عملا يجمعني مع ام طلال وكنت في كل مرة أذكر ان الظروف لم تسمح لي حتى هذه اللحظة وأخيرا ولله الحمد الفرصة جاءت ولم تتأخر أكثر مما مضى.



وعن موعد تصوير المسلسل والنجوم المشاركين في العمل، افادت هنادي من خلال حديثها لـ «الأنباء» بأن الإعداد للعمل يتم حاليا بشكل مستمر من القديرة سعاد عبدالله والمخرج عيسى ذياب وكلاهما يولي العمل اهتماما كبيرا جدا في عملية اختيار الفنانين وبقية طاقم المسلسل وهذا ما يزيد من تفائلي بأن العمل راح يكون الابرز في رمضان المقبل ومتى ما تم اختيار كافة طاقم العمل سيبدأ التصوير وسيضم المسلسل كوكبة من النجوم سوف يكشف عن اسمائهم في الأيام المقبلة، وحتى هذه اللحظة انا متأكدة من وجودي ووجود زوجي الفنان محمد الحداد ضمن فريق العمل، ومثل ما يقولون «الخير بقبال».