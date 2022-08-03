وقّع المهاجم البرتغالي ديوغو غوتا «عقدا طويل الأمد» مع ليفربول، بحسب ما أعلن وصيف الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس.



ولم يتم الإعلان عن المدة المحددة للعقد أو قيمته، لكن تقارير إعلامية بريطانية أشارت الى أن المهاجم الذي انضم إلى ليفربول عام 2020 من ولفرهامبتون واندررز، التزم بالبقاء في ملعب أنفيلد حتى عام 2027. ويعد اللاعب البالغ 25 عاما من العناصر المهمة في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، إذ سجل في مشواره مع الحمر حتى الآن 34 هدفا في 85 مباراة.



ويغيب غوتا راهنا عن تشكيلة ليفربول لإصابة عضلية بفخذه، وبالتالي عن مباراة فريقه الأولى هذا الموسم في الدوري الإنكليزي أمام فولهام السبت. وقال غوتا لموقع النادي الرسمي: «أنا فخور حقا، منذ وصولي قبل سنتين، فرضت نفسي لاعبا مهما في هذا الفريق وهذا ما أردته منذ البداية، والتوقيع لأمد طويل يؤكد ثقة النادي بي».