أعلنــــت الأوروغـــواي والأرجنـــتين وتشيلـــــي والپاراغواي رسميا ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030 والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتيفيديو.



ويتم الإعلان الرسمي على هذا الترشيح المشترك في ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، حيث أقيمت المباراة النهائية عام 1930 بين الأوروغواي والأرجنتين (4-2).



ويهدف الترشيح المشترك للدول الـ 4 أيضا إقامة المباراة النهائية لنسخة 2030 على الملعب ذاته.



وكتب رئيس الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أليخاندرو دومينغيس على تويتر «في الوقت الذي تحتفل فيه كأس العالم بالذكرى المئوية لتأسيسها، يجب أن تعود إلى موطنها الأصلي، أميركا الجنوبية».



وقال وزير الرياضة الأوروغوياني سيباستيان باوسا: «بالنسبة لنا، يجب أن يطلق عليها كأس العالم للذكرى المئوية 2030»، مضيفا ما يجب أن نركز عليه هو الذكرى المئوية لكأس العالم، سيكون الاحتفال بمرور 100 عام على أول كأس عالم هنا، عودة إلى الأسطورة، والعودة إلى الجذور. وكانت الدول اللاتينية الأربع التزمت قبل أكثر من 3 سنوات بتأسيس لجنة منظمة محلية للتنسيق مع الهيئة الحاكمة للعبة في أميركا الجنوبية للتخطيط لترشيحها. وستكون النسخة السادسة من كأس العالم التي تقام في أميركا الجنوبية، بعد 1930 (الأوروغواي)، 1950 (البرازيل)، 1962 (تشيلي)، 1978 (الأرجنتين) و2014 (البرازيل).



وسيواجه الملف الأميركي الجنوبي الترشيح المشترك لإسبانيا والبرتغال واللتين أعلنتا عنه في يونيو 2021.



وتراجعت بريطانيا وأيرلندا عن فكرة ترشيح مشترك آخر للتركيز على استضافة كأس أوروبا 2028.



كما ورد أن هناك محادثات بشأن محاولة ترشيح مشترك بين إسرائيل والإمارات والبحرين.