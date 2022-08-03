باع برشلونة الإسباني 25% من أسهم «بارسا ستوديو»، إحدى الشركات التابعة له المسؤولة عن إدارة التداول الرقمي والإنتاج السمعي البصري في النادي، لمنصة سوسيوس (Socios.com) مقابل 100 مليون يورو، حسبما أعلن رئيسه خوان لابورتا.



وقال لابورتا في مؤتمر صحافي لتقديم لاعبه الجديد الفرنسي جول كونديه: «توصلنا إلى اتفاق لبيع 25% من بارسا ستوديو مقابل 100 مليون يورو، لدينا تفويض من الجمعية العمومية (المشجعون - المساهمون)، لبيع 49% من الحصص وحتى اللحظة بعنا 25% لسوسيوس».



وكان برشلونة باع 10% ثم 15% من حقوق البث التلفزيوني في الدوري الإسباني، لصندوق الاستثمار الأميركي «سيكسث ستريت» على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، مقابل 400 مليون يورو.



ويواصل برشلونة مناوراته المالية لتعزيز سيولته، بعد معاناته في السنوات الأخيرة، بغية تسجيل لاعبيه الجدد البرازيلي رافينيا، والعاجي فرانك كيسييه، والدنماركي أندرياس كريستنسن، وكوندي، مع احترام سقف الرواتب قبل انطلاق الدوري الإسباني.



وتسمح منصة سوسيوس للأندية بزيادة تفاعلها مع المشجعين وتحقيق الدخل منهم بشكل أفضل، خصوصا مع استخدام رموز المشجعين، وهي أصول رقمية قائمة على العملات المشفرة.