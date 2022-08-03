كشفت صحيفة «دايلي إكسبريس» الإنجليزية، أمس، أن نادي مان يونايتد الإنجليزي لا يزال واثقا من أن الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ نجم فريق برشلونة يريد الانضمام إليه حيث يواصل انتظار انفراجة في مطاردته المرهقة للتعاقد مع اللاعب.



وأوضحت الصحيفة ـ في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني ـ أن مدرب يونايتد إيريك تن هاغ، أمضى أكثر من شهرين في تعقب نجمه السابق في أياكس، لكن حتى الآن، لم يحالفه الحظ في محاولاته للحصول على هدفه الأول.



وأضافت أن مستقبل دي يونغ لا يزال دون حل في الوقت الحالي حيث لا يزال برشلونة حريصا على الموافقة على خفض الأجور وبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بينما أوضح الهولندي الدولي في عدد من المناسبات أنه يفضل البقاء في برشلونة، لكن ذلك لم يمنع يونايتد من التحرك تجاهه.



ووفقا لتقارير إسبانية، لا يزال نادي «الشياطين الحمر» واثقا من أن دي يونغ مستعد بالفعل للانتقال إلى أولد ترافورد على الرغم من إعادة التأكيد باستمرار على التزامه تجاه برشلونة.



وعلاوة على ذلك، ذكرت التقارير أيضا أن يونايتد ينتظر بصبر نتيجة لقاء دي يونغ المقبل مع برشلونة، حيث ستتم مناقشة راتبه.



ويحتاج برشلونة حقا إلى موافقة دي يونغ على تخفيض أجره حتى يتمكن من تسجيل صفقات جديدة مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجولز كوندي.



وأكد رئيس برشلونة خوان لابورتا أن النادي لا يستطيع إجبار اللاعب على القرار لكنهم ما زالوا يأملون في أن يمتثل دي يونغ له.



وكان مدرب يونايتد الجديد، عازما على إحضار دي يونغ إلى أولد ترافورد منذ أن حل مكان رالف رانغنيك، وبحسب ما ورد تم الاتفاق على صفقة بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني بين الأندية أيضا.



ويكمن التعقيد في الأجور غير المدفوعة، حيث قام دي يونغ بتخفيض راتبه أثناء جائحة كورونا ويريد الآن الحصول على حوالي 17 مليون جنيه إسترليني من الأجور المؤجلة قبل أن ينتقل في هذا الصيف.