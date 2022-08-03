وصل لاعب الوسط البلجيكي الواعد شارل دي كيتلار (21 عاما) إلى لومبارديا لإنهاء صفقة انتقاله إلى صفوف ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، حسب صور نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية.



ووصل الدولي البلجيكي (8 مباريات دولية وهدف واحد) ليلا إلى ميلانو وتم استقباله من قبل بعض المشجعين وبدأ صباح أمس فحصه الطبي تمهيدا لتوقيع عقد مع «الروسونيري».



ولم يتحدث دي كيتلار لوسائل الإعلام الحاضرة لكنه حيا مساء الإثنين فريقه الأم كلوب بروج برسالة على تويتر «أريد أن أشكر أف سي بروج على إعطائي الفرصة منذ كنت طفلا، لتحقيق أحلامي».



وتألق دي كيتلار الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، ما دفع ميلان إلى تقديم نحو 35 مليون يورو (تشمل المكافآت) لجذبه إلى دوري الدرجة الأولى، وفقا للأرقام التي نقلتها الصحافة.



ويمكن لدي كيتلار، بفضل فنياته وسرعته، اللعب في مركز صانع ألعاب الرقم 10 أو على الجناح الأيمن لهجوم «الروسونيري».



ويأتي التعاقد معه أيضا كجزء من سياسة بطل إيطاليا، العائد إلى القمة، المعتمدة بشكل خاص على اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بإمكانات تطوير عالية. وسيصبح دي كيتلار ثالث تعاقدات ميلان في الصيف الحالي بعد مواطنه ديفوك أوريغي القادم في صفقة انتقال حر من ليفربول الإنجليزي، والفرنسي ياسين عدلي من بوردو.



وخسر ميلان خدمات لاعب وسطه المدافع الدولي العاجي فرانك كيسيه المنتقل إلى برشلونة الإسباني في صفقة حرة، وقطب الدفاع أليسيو رومانيولي المنضم إلى لاتسيو.