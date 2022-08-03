اجتمع رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس مع وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي بحضور القيادات والضباط المكلفين من الجانبين لمتابعة بروتوكول التعاون وذلك للإشراف والمتابعة على تنفيذ البروتوكول بين قوة الإطفاء العام والحرس الوطني.



وقد تضمن الاجتماع السنوي الإشراف على تطوير سبل التعاون من خلال تحديث بنود البروتوكول لمواكبة التطوير في جميع أوجه التعاون بين الجهتين ومواكبة طبيعة التعامل مع الحوادث في ظل المستجدات بعلوم الإطفاء والوقاية من المخاطر وتطوير الآليات والمعدات المستخدمة وتطوير برامج التدريب والتأهيل العلمي من خلال الدورات العسكرية التخصصية لدى الجهتين، بالاضافة الى التوسع في اكتساب الخبرات الميدانية في التعايش العملي للضباط والأفراد أثناء التعامل مع الحوادث الكبرى وممارسة العمل الميداني الوقائي لحماية المباني والمنشآت.



بدوره، شكر الفريق هاشم الرفاعي جهود القيادات والضباط المكلفين من الجهتين على تنفيذ بروتوكول التعاون، وطالبهم بتكثيف وتعزيز سبل التعاون وتسخير الإمكانيات لتشمل اكبر عدد ممكن من القطاعات والوحدات التابعة للجهتين.