توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق ان تنخفض نسبة الرطوبة في الطقس وتكون نسبتها بين 25 و40%.



وأشار إلى انه وبعد 8 أغسطس الجاري من المتوقع ان يكون الجو صحوا خاليا من الغيوم، لافتا الى ان ذلك سيؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي يمكن ان تزيد على 47 درجة مئوية. وفيما يلي التفاصيل:



لا يختلف اثنان على أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة الرطوبة به وصلت في بعض الأيام وخصوصا المناطق الساحلية والقريبة منها إلى 80%، الأمر الذي أدى إلى تذمر الكثيرين من هذا الجو الرطب وقد وصلتني العديد من الرسائل في وسائل التواصل الاجتماعي تتساءل عن انتهاء فترة الرطوبة العالية في المنطقة واستجابة إلى طلبهم نشير إلى أنه لم يطرأ أي جديد يذكر على طقس المنطقة، حيث تبقى منطقة شمال الخليج العربي ومنطقة شمال شرق شبه الجزيرة العربية تحت سيطرة المنخفض الجوي العميق الذي تبلغ قوته بين 992 و1001 مليبار حتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 الجاري، مع استمرار هبوب الرياح الجنوبية إلى جنوبية شرقية (كوس إلى كوس مطلعي) فمن المتوقع أن تكون سرعة الرياح بين الخفيفة والمعتدلة ولا تزيد سرعتها على (25) كم/س يصاحب ذلك انخفاض في نسبة الرطوبة في الجو ومن المتوقع أن تنخفض نسبة هذه الرطوبة انخفاضا كبيرا في الأيام المقبلة وتكون نسبتها في هذه الفترة بين 25 و40%.

ومع الساعات الأخيرة من مساء الاثنين 8 الجاري تتحول الرياح إلى رياح شمالية وشمالية غربية تكون نشطة بعض الشيء وتكون سرعتها بين 15 و30 كم/ س ويسطر لنا التراث البحري الكويتي القديم قول أجدادنا القدماء في فنهم بالتراث البحري الكويتي (انظر إلى الغيم إذا هب الشمال انزاح).

فخلال هذه الفترة ومع هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية فإنه من المتوقع أن يكون الجو صحوا وخاليا من الغيوم ولكن سوف يؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تكون أعلى من 47 درجة مئوية.

وفي الأيام المقبلة هناك احتمال كبير في أن تعود رياح الكوس مرة أخرى إلى المنطقة يوم الأحد 14 أغسطس وبرطوبة عالية أيضا ولكن تكون أخف وبنسبة اقل من الرطوبة التي غطت المنطقة خلال الأيام الماضية ومن المتوقع أن تكون نسبة هذه الرطوبة بين (40 و55%) مستمرة حتى فترة دلوق السهيل يوم الأربعاء 24 الجاري وهي الفترة المعتادة لهبوب رياح الكوس النشطة وهي الرياح التي تسبب فترة من الرطوبة.

خلال هذه الفترة هناك مقولة معروفة عند الكويتيين منذ القدم تقول: «إذا دقل السهيل برطوبة ابشروا بالمطر في الوسم وإذا دلق السهيل بريح شمال ابشروا بالمحل» أي ان السنة تكون جافة وخالية من المطر، الأمر الذي يجعل الأرض في منطقتنا خالية من الأعشاب الصالحة لرعي الدواب.

ولكن هذه المقولة القديمة للأجداد لم يتم التأكد من مدى صحتها ودقتها فليس هناك معلومات صحيحة أو بيانات مسجلة تؤكد ما جاء في هذه المقولة أو تنفيها ولكن نعتقد أنها توقعات قديمة قالها الأجداد في الماضي لا نعلم مدى صحتها ولكن قد تكون صائبة في بعض السنوات فيها شيء من الصواب أو الصحة.

وبناء على طلب بعض الشباب أقول إن البحر سوف يدخل في تيارات الفساد الصالحة للصيد اعتبارا من الأربعاء 3 أغسطس وتستمر تيارات الفساد هذه حتى الثلاثاء 9 أغسطس وسوف يكون البحر صالحا للرحلات البحرية وأيضا للسباحة وأنسب وقت للسباحة في البحر هي في فترات بعد الظهر مع انكسار قوة أشعة الشمس من بعد ظهر أيام عطلة نهاية الأسبوع وتحديدا مع أوقات صلاة العصر وبقية أيام عطلة نهاية الأسبوع حتى غروب الشمس في الساعة 6:30 مساء واستمرار هذا الوضع في البحر حتى السبت 6 أغسطس ومن المتوقع أن يكون الموج في البحر بين خفيف ومعتدل ويكون ارتفاعه بين 30 و150سم.