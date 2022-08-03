العيدان لـ «الأنباء»: النادي ليس لتدريب الفتيات فحسب بل لمتابعتهن أيضاً على جميع الأصعدة الاجتماعية والدراسية



آلاء خليفة



أعلنت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عن انطلاق البرنامج الصيفي في موسمه الثاني 2022 لنادي الفتيات، وذلك مساء امس الأول بحضور عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية مشاعل الشويحان وعضوات الجمعية ريم العيدان وأسماء العتيبي وغنيمة الكندري وحضور المتدربات المشاركات في نادي الفتيات.



وعلى هامش الإعلان عن إطلاق الأنشطة، أوضحت مشاعل الشويحان أن نادي الفتيات تأسس منذ سنتين بهدف خلق جيل من الفتيات الشابات القادرات على خدمة مجتمعهن في شتى المجالات.



وأفادت بأن نادي الفتيات سيقدم فعاليات للمشتركات على مدار 3 أسابيع متتالية وهي انشطة متنوعة اجتماعية وترفيهية وثقافية وتطوعية، مشيرة إلى ان المشاركات في نادي الفتيات سيكن على موعد للقاء مع شخصيات عدة خلال فترة النادي ومنهم شخصيات لهم بصمة في مجال العمل التطوعي في الكويت، بالإضافة إلى أنهن سيلتقين لجنة كويتيين من اجل القدس كما سيكون لهن لقاء مع مشروع Re food من خلال لقاء صاحبة المشروع الذي يدعم الأسر المتعففة.



وأضافت: كما سنركز على التطوع في مجال الموهبة والفن وسيكون هناك لقاء مع أول خطاطة في الكويت وهي أسماء السعدون، بالإضافة إلى لقاء دلال معرفي للحديث عن الفن الخزفي وجمالياته في الأماكن الباهتة.



وأشارت الشويحان إلى تنظيم يوم بحري وتنظيف الشاطئ والاستمتاع بالبحر من خلال فعالية سيتم الإعلان عنها قريبا، موضحة أن اليوم الأخير للنادي سيكون مخصصا للفتيات المشاركات في النادي، حيث تقوم كل فتاة بعرض قضية تود أن تتبناها مستقبلا سواء قضية بيئية او تعليمية أو صحية او قضايا إعادة التدوير أو أزمة المناخ.



من ناحيتها، ذكرت عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ومدربة في نادي الفتيات ريم العيدان في تصريح خاص لـ«الأنباء»: ان نادي الفتيات ينطلق في موسمه الثاني، مشيرة الى ان الموسم الأول لاقى نجاحا وإقبالا كبيرين من أولياء الأمور والمتدربات.



وأفادت العيدان بأن نادي الفتيات ليس ناديا يعمل على تدريب الفتيات لمدة 3 أسابيع فحسب، بل تتم متابعة المتدربات على جميع الأصعدة الاجتماعية والدراسية.



وأضافت أن الموسم الثاني لاقى إقبالا كبيرا من الفتيات على المشاركة به، وسيستمر لمدة 3 أسابيع تتخللها أنشطة عدة اجتماعية وثقافية ومعلومات صحية، موضحة أن ما يميز هذا الموسم تقديم معلومات نظرية داخل مقر الجمعية وأيضا أنشطة عملية خارج الجمعية لتعليم الفتيات الولاء للوطن والمسؤولية الاجتماعية، وكيف يمكننا ككويتيين العطاء لهذا البلد والحد من الفساد والهدر، والكثير من الأمور التي ستتعلمها الفتيات داخل النادي.



وذكرت أن نادي الفتيات يعمل على استقطاب الفتيات وتعليمهن مهارات حياتية تفيدهن في حياتهن العلمية والعملية، مؤكدة حرص ادارة النادي على تغيير شخصيات المتدربات وتعزيز ثقتهن في انفسهن بحيث يصبحن اكثر فعالية وتشوق لعودتهن للدراسة بحماس.



وأعربت العيدان عن ترحيبها بمشاركة المتدربات في نادي الفتيات، موضحة انه يمكن التواصل مع النادي من خلال حسابات الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على وسائل التواصل الاجتماعي.