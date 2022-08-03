بيروت - يوسف دياب



أمر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات، بالسماح للباخرة «لوديسيا» الراسية في مرفأ طرابلس منذ أسبوع من الإبحار مجددا، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي أجرتها القوى الأمنية حول الادعاء السلطات الأوكرانية بسرقة شحنة القمح والطحين الأوكراني التي كانت على متنها.



وأكد مصدر قضائي بارز لـ «الأنباء» أن «التحقيقات التي أجريت لم تثبت وجود جرم جزائي، إذ انه لم يتبين أن البضاعة مسروقة، بعد أن حضر صاحب البضاعة وهو سوري الجنسية إلى التحقيق وسلم الأوراق الثبوتية التي تبين أنه لا شبهات حول البضاعة». وأشار المصدر إلى أن «القضاء اللبناني لا يمكنه إعادة فتح تحقيق، الا إذا وردته استنابة، تدحض المعلومات التي استند إليها وتظهر بوضوح ارتكاب جرم السرقة»، كاشفا عن أن «الباخرة لوديسيا، هي واحدة من 72 باخرة عممت السلطات الأوكرانية أن حمولتها مسروقة، وهذا ما يرجح إمكانية تكرار هذا الأمر مع باخرة أخرى».



وكانت السفارة الاوكرانية دخلت على خط النزاع حول هذه الباخرة، وأعلنت أنها استحصلت على قرار من قضاء العجلة في لبنان بالحجز الاحتياطي على الباخرة لمدة 72 ساعة مددت لفترة مماثلة تنتهي ظهر الأربعاء. وأشار المصدر القضائي إلى أن «صاحب البضاعة أعلن أنه صرف النظر عن تفريغ الكمية المخصصة للبنان في طرابلس، وسيعيدها إلى مرفأ طرطوس».