أكد وكيل وزير الإعلام الأسبق ​ميشال سماحة​ المحامي ​صخر الهاشم​ خروج موكله من السجن أمس وأنه أصبح «في منزله بصحة جيدة جدا».



وكان سماحة قد أوقف في 8 أغسطس 2012، وأصدرت المحكمة العسكرية برئاسة القاضي خليل إبراهيم، حكما بسجنه أربع سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة التخطيط مع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه، لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان، لاستخدامها في أعمال إرهابية واغتيالات.



وقد ميز الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، ليشدد ويضاعف محكوميته ثلاث مرات، ليصدر حكم مبرم بسجنه 13 سنة سجنية (أي ما يعادل 10 سنوات) مع الأشغال الشاقة في 8 أبريل 2016.