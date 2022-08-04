أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، لكنه لن يخضع لجراحة في الركبة كانت ستبعده عن كأس العالم 2022.



وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس إن بوغبا الذي عاد إلى نادي «السيدة العجوز» هذا الصيف بعد ست سنوات في مان يونايتد الإنجليزي، سيخضع لـ«علاج محافظ لمدة خمسة أسابيع».



وكان «اليوفي» تلقى ضربة موجعة في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة عندما تعرض بوغبا (29 عاما) لإصابة قوية في الركبة اليمنى، وبالتالي، سيغيب بوغبا عن انطلاقة الدوري الإيطالي لكرة القدم المرتقبة في 13 أغسطس الحالي، لكن يمكنه العودة في منتصف سبتمبر.