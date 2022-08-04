اعتبر الهولندي إريك تن هاغ مدرب مان يونايتد، أن مغادرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب «أولد ترافورد» قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الإسباني الأحد «غير مقبولة».



وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلند وأستراليا «لأسباب عائلية». وشوهد رونالدو الراغب في الرحيل عن مان يونايتد وهو يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو دالوت قبل نهاية المباراة.



ولم يتحدث تن هاغ مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب عن امتعاضه في حديث مع منصة «فيابلاي». وقال إن «كثيرين بمن فيهم رونالدو غادورا إلى منازلهم، هذا أمر غير مقبول للجميع.. أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وعليكم أن تبقوا حتى النهاية».



وأثار رونالدو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مغادرته الملعب، حيث استنكر بعض محبي «الشياطين الحمر» سلوكه، فنشر أحد مشجعي يونايتد على «تويتر» صورتين لرونالدو خارج الملعب زاعما أن النجم البرتغالي رحل قبل صافرة نهاية المباراة، مرفقا الصورة بتعليق، رحل «الملك» وبجانبها رمز تعبيري يبكي.



فيما قال آخر: «من المحتمل أن تكون آخر مرة سنراه في أولد ترافورد وهذا أمر مؤسف»، وقال آخر: «كان هذا عدم احترام».



فيما كتب ثالث: «لا يمكنني التأكيد على مدى سوء مظهر كريستيانو، سواء من حيث الاحتراف او كمثال للشباب الذين لعبوا جميعا»، وأضاف آخر ببساطة: «محرج»، إلا أن رونالدو لجأ بعد ذلك إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه «سعيد بالعودة».