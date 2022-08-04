

على الرغم من رحيل هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي، يستهل بايرن ميونيخ موسمه مرشحا قويا لإحراز لقب الدوري الألماني لكرة القدم، بعد تعزيز تشكيلته بالمهاجم السنغالي ساديو ماني والمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت والثنائي القادم من أياكس الهولندي راين خرافنبرخ والمغربي نصير مزراوي. تلقي وكالة فرانس برس نظرة على 5 وجوه للمتابعة بدلت أنديتها قبل انطلاق موسم البوندسليغا 2023.



ذدي ليخت



لم يهدر بايرن وقته في استثمار أموال انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة، فجلب دي ليخت، أحد أبرز المدافعين في القارة العجوز، من يوفنتوس الإيطالي. قدرت الصفقة بسبعين مليون يورو لجلب الولد الذهبي ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ النادي البافاري.



كريم أدييمي



ضمن بوروسيا دورتموند انتقال خدمات المهاجم كريم أدييمي من ريد بول سالزبورغ مطلع الصيف، على رغم اهتمام عدد كبير من أندية القارة. أنفق النادي الأصفر والأسود نحو 30 مليون يورو للاعب القادر على شغل مركز المهاجم الصريح أو الجناح. تصدر ترتيب هدافي الدوري النمساوي (19 هدفا) ليشارك في اللقب التاسع تواليا لسالزبورغ، وقد افتتح مشواره التهديفي في أول ظهور رسمي مع دورتموند الفائز على ميونيخ 1860 في الدور الأول من كأس ألمانيا.



دافيد راوم



لا يعتبر دافيد راوم قادما جديدا إلى الدوري الألماني، لكن جناح أيسر هوفنهايم يشكل إضافة مهمة للايبزيغ حامل لقب الكأس والتواق لإحراز أول لقب دوري في تاريخه. في موسمه الأول ضمن الدرجة الأولى، بعد انضمامه من غرويتر فورث، لعب 11 تمريرة حاسمة وسجل ثلاثة أهداف لهوفنهايم.



طارده بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند بعد موسمه المميز في 2022، لكنه قال في أواخر يوليو الماضي إن «القدوم إلى لايبزيغ هو الخطوة المناسبة لي من دون أي شك».



ماريو غوتسه



عاد مخضرم البوندسليغا وبطل كأس العالم 2014، إلى ألمانيا بعد موسمين في صفوف أيندهوفن الهولندي. أحرز كأس هولندا والكأس السوبر مستعيدا البعض من مستويات منحته جائزة الولد الذهبي في 2011 ووضعته بين أبرز لاعبي القارة. يأمل فرانكفورت المتوج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في أن يجلب بطل الدوري 5 مرات مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ خبرة ضرورية لمساعدة النسور الذين سيشاركون في دوري الأبطال هذا الموسم بعد تتويجهم في المسابقة الرديفة.



مايا يوشيدا



قطع شالكه، العملاق العائد إلى دوري الأضواء، خطوة جيدة نحو البقاء بتعاقده مع قلب الدفاع الياباني المخضرم مايا يوشيدا بصفقة حرة قادما من سمبدوريا الإيطالي. يقود المنتخب الياباني منذ 2019 وسيفعل ذلك مرة جديدة، عندما يتواجه مع ألمانيا في نهائيات مونديال قطر نهاية السنة.



يوشيدا (33 عاما) الذي حمل ألوان ساوثمبتون بين 2012 و2020، يحل بدلا من مواطنه كو إيتاكورا في دفاع شالكه، بعد انتقال الأخير إلى بوروسيا مونشنغلادباخ في يوليو.