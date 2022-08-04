أنفقت أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم نحو مليار جنيه استرليني (1.2 مليار دولار أميركي) لجذب مواهب ترفع حظوظها بالمنافسة على لقب موسم 2022-2023 الذي ينطلق غدا بمواجهة أرسنال مع كريستال بالاس، فيما يبقى مان سيتي المرشح الأقوى للحفاظ على لقبه.



بعد تتويجه بلقب «البريمييرليغ» مرة رابعة في خمس سنوات والثامنة في تاريخه، عزز المدرب الإسباني بيب غوارديولا تشكيلته بضم المهاجم النرويجي الفتاك إرلينغ هالاند.



وشهد «السيتيزن» تغييرات مع قدوم المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، ولاعب الوسط الدولي كالفن فيليبس، لكن غوارديولا خسر مهاجمه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس لأرسنال وجناحه الدولي رحيم سترلينغ لتشلسي.



ويتربص ليفربول بـ «السيتي»، بعد أن حل وصيفا له الموسم الماضي، بفارق نقطة يتيمة، وعزز فريق «الحمر» هجومه بضم الأوروغوياني داروين نونيز، بصفقة قد تناهز 100 مليون دولار.



وتقدم توتنهام مجموعة الأندية المطاردة، ودعمت إدارة الفريق الشمالي المقتصدة عادة، المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، فتعاقدت مع المهاجم البرازيلي ريشارليسون، ولاعبي الوسط المالي إيف بيسوما، والكرواتي إيفان بيريشيتش، والظهير الأيمن الشاب دجيد سبينس، والمدافع الفرنسي كليمان لانغليه، والحارس المخضرم فرايزر فورستر.



واحتفظ توتنهام، الباحث عن لقب أول في الدوري في 62 عاما، بالثنائي الهجومي الضارب هاري كاين والكوري الجنوبي سون هيونغ مين. وبرز أرسنال في استعدادات الموسم، عندما قدم جيزوس أوراق اعتماده بفوزين وديين كبيرين على تشلسي 4-0 وإشبيلية الإسباني 6-0.



وقد بدا مدرب تشلسي الألماني توماس توخل متوترا خلال الصيف المحموم في ناديه، وأصبح رحيم سترلينغ أول صفقة لتشلسي بعد انتقاله من «السيتي» مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني (57.8 مليون دولار)، وركز «البلوز» على إيجاد بدلاء لقلبي الدفاع الألماني أنتونيو روديغر، والدنماركي أندرياس كريستنسن اللذين انضما إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين تواليا، ليضم السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي الإيطالي مقابل 33 مليون جنيه إسترليني، فيما بات قريبا من التعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا من برايتون مقابل 50 مليون جنيه.



وفي أولد ترافورد، طغى مطلب رونالدو بالمغادرة على الموسم التحضيري للمدرب الجديد لمان يونايتد الهولندي إريك تن هاغ.



وستتوقف قدرة الهولندي على انتشال يونايتد من القاع بعد اكتفائه بالمركز السادس الموسم الماضي على كيفية تعامله مع أزمة رونالدو.



وفي صفعة أخرى لتن هاغ، تبدو رغبته الجامحة بضم مواطنه لاعب وسط برشلونة فرنكي دي يونغ مستحيلة. عوضا عن ذلك، لجأ الفريق الى الدنماركي كريستيان إريكسن من بورنموث، والأرجنتني ليساندرو مارتينيس من أياكس وهو أقصر قلب دفاع في الدوري الممتاز (1.75م) والظهير الأيسر الهولندي تايلر مالاسيا.