أعلن نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط الدولي البلجيكي الواعد شارل دي كيتلار (21 عاما) لمدة 5 أعوام قادما من كلوب بروج.



وقال النادي اللومباردي على موقعه على الإنترنت إن «اللاعب وقع عقدا حتى 30 يونيو 2027 وسيرتدي القميص رقم 90».



وكان اللاعب الواعد لمنتخب «الشياطين الحمر» (8 مباريات دولية وهدف واحد) وصل إلى ميلانو، وتم استقباله من قبل بعض المشجعين وأجرى أول من أمس فحصه الطبي الروتيني تمهيدا لتوقيع عقد مع روسونيري.



ولم يتحدث دي كيتلار لوسائل الإعلام الحاضرة لكنه حيا فريقه الأم كلوب بروج برسالة على تويتر «أريد أن أشكر أف سي بروج على إعطائي الفرصة منذ كنت طفلا، (...) لتحقيق أحلامي».



وتألق دي كيتلار الموسم الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا بقميص النادي البلجيكي، مما دفع ميلان إلى تقديم نحو 35 مليون يورو (تشمل المكافآت) لجذبه إلى دوري الدرجة الأولى، وفقا للأرقام التي نقلتها الصحافة.