يقص كريستال بالاس وأرسنال اليوم شريط بداية الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يحل ليفربول وصيف الموسم الماضي ضيفا السبت على فولهام العائد الى الدرجة الممتازة السبت، بعد موسم واحد في «تشامبيونشيب».



وقد استهلت كتيبة المدرب يورغن كلوب الموسم بتوجيه رسالة الى مان سيتي بأنها جاهزة لانتزاع اللقب هذا الموسم، من خلال فوز منطقي 3-1 في كأس درع المجتمع.



وإذا كان ليفربول الذي يضم النجم المصري محمد صلاح خسر جهود مهاجمه السنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا هذا العام والمنتقل الى بايرن ميونيخ الألماني، فإنه في المقابل ضم المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الذي تألق في صفوف بنفيكا البرتغالي في الموسمين الأخيرين بتسجيله 32 هدفا في 57 مباراة. وكان نونيز افتتح رصيده في صفوف ليفربول بشكل لافت عندما سجل رباعية في مرمى لايبزيغ في مباراة ودية انتهت لصالح فريقه 5-0، قبل أن يسجل هدف الاطمئنان 3-1 في مرمى «السيتي» في الدرع الخيرية. ويحل تشلسي، ثالث الموسم الماضي، ضيفا على إيفرتون في مباراة تجمع فريقين لديهما الكثير من الأسباب للتخوف من الموسم الجديد. لم تسر الأمور كما يشتهي المالك الجديد لتشلسي رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي، حيث اشتكى مدربه الألماني توماس توخل من البرنامج المنهك لفريقه في جولته الأميركية، حيث سقط بقوة أمام جاره اللندني أرسنال برباعية نظيفة، ومن عدم إتمام صفقات كبرى حتى الآن ما يجعل فريقه «غير جاهز» بحسب قوله.



وخسر تشلسي جهود مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي عاد الى صفوفه مطلع الموسم الحالي من دون ان يكون فعالا أمام المرمى، فأعاره الى فريقه السابق إنتر الإيطالي.



ولا يثق توخل أيضا في مواطنه المهاجم الآخر تيمو فيرنر وقد يتخلى عنه أيضا الى فريقه السابق لايبزيغ الألماني في ظل تقارير صحافية أشارت إلى إمكانية التعاقد مع مهاجم برشلونة الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ. وحصل تشلسي حتى الآن على خدمات الجناح الانجليزي الدولي رحيم سترلينغ من مان سيتي، وقطب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي من نابولي. أما إيفرتون الذي يشرف عليه أسطورة وسط تشلسي السابق فرانك لامبارد، فيستهل الموسم من دون مهاجمه البرازيلي ريشارليسون المنتقل الى توتنهام، في حين ذكرت تقارير بان مهاجمه الآخر دومينيك كالفرت لوين سيغيب أيضا لفترة 5 أسابيع بداعي الإصابة.



وكان إيفرتون عانى كثيرا الموسم الماضي للبقاء ضمن أندية النخبة، منهيا الموسم في المركز السادس عشر.

أكبر 5 لاعبين.. كاباييرو في الصدارة ورونالدو ثالثاً

يعتبر الأرجنتيني ويلي كاباييرو، حارس ساوثهمبتون الحالي ومان سيتي وتشلسي السابق، أكبر اللاعبين سنا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وسيتم كاباييرو في 28 سبتمبر المقبل 41 عاما، ولم يشارك في الموسم الماضي مع ساوثهمبتون إلا في مباراتين فقط في الدوري.



ويلي كاباييرو في قائمة الأكبر سنا البرازيلي تياغو سيلفا مدافع تشلسي ونجم ميلان وباريس سان جرمان السابق الذي يبلغ من العمر 37 سنة، وشارك خلال الموسم الماضي في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي.



ويحل ثالثا البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مان يونايتد، ورغم كبر سنه، الا انه حظي بنسبة مشاركة كبيرة مع الفريق الموسم الماضي. ويبلغ عمر رونالدو اليوم 37 سنة و6 أشهر.



أما المركز الرابع فيحتله الحارس الپولندي لوكاس فابيانسكي، لاعب أرسنال السابق ووست هام يونايتد الحالي، والذي بلغ في 18 أبريل الماضي 37 سنة، وقد شارك في 37 مباراة الموسم الماضي.



ويعتبر أشلي يونغ جناح وظهير أستون فيلا هو خامس أكبر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، حيث يبلغ لاعب مان يونايتد السابق من العمر 37 سنة، وشارك خلال الموسم الماضي في 24 مباراة بالدوري.