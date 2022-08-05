أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أمس تعاقده مع كارني تشوكويميكا لاعب الوسط الصاعد لفريق أستون فيلا، دون الكشف عن قيمة الصفقة.وساهم تشوكويميكا (18 عاما) في تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس أمم أوروبا تحت 19 عاما هذا الصيف، وانتقل إلى «البلوز» بعد أن رفض تمديد عقده مع استون فيلا، والذي كان سينتهي بنهاية الصيف المقبل.واستبعد ستيفن جيرارد المدير الفني لأستون فيلا اللاعب الشاب من معسكر الفريق في أستراليا وألزمه بالتدريب مع فريق الشباب تحت 23 عاما.ويعتقد أن أستون فيلا طلب الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني (24 مليونا و300 ألف دولار) للاستغناء عن تشوكويميكا.وسجل تشوكويميكا الذي يكمل عامه التاسع عشر في أكتوبر، ظهوره الأول مع الفريق الأول لأستون فيلا في مايو 2021 وفي الموسم الماضي شارك في 14 مباراة من بينها مباراتان كأساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.