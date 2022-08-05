أكد المهاجم البلجيكي الدولي دريس مرتنس، افضل هداف في تاريخ نابولي الإيطالي، رحيله رسميا عن صفوف الفريق الجنوبي من خلال نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس.



ويظهر مرتنس (35 عاما) في الفيديو وقد جلس ابنه تشيرو على ركبتيه وقد توجه الى ناديه بالقول: «أبناء نابولي الأعزاء. كنت أدرك أن هذا اليوم سيأتي لكنني لم أعرف كم سيكون صعبا القول وداعا لهذه المدينة التي احتضنتني، أحبتني وساندتني في الأوقات الصعبة والسعيدة ايضا».



وختم «رحيلي لم يتم كما اشتهيت، لكن بالنسبة لي فإنه ليس رحيلا نهائيا، بل الى اللقاء» مشيرا الى انه سيحتفظ بمنزله في نابولي.



ولم يتوصل الدولي البلجيكي (105 مباريات دولية مع 21 هدفا) الذي انتهى عقده مع نابولي في 30 يونيو الماضي الى اتفاق لتجديده.



وعلى مدى 9 مواسم، نجح مرتنس في أن يصبح أفضل هداف في تاريخ نابولي مع 148 هدفا في مختلف المسابقات متقدما على لورنتسو اينسينيي (112 هدفا) المنتقل الى أف سي تورونتو الكندي، والسلوفاكي ماريك هامشيك (121) والأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا (114).



أحرز في صفوف الفريق الجنوبي كأس إيطاليا مرتين عامي 2014 و2020 وبعد ان رفض عرضا للانتقال الى يوفنتوس تحدثت تقارير في الصحف الإيطالية عن إمكانية الانضمام الى غلطة سراي التركي.