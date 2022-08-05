يخوض بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة في الدوري الألماني لكرة القدم، امتحانا صعبا عندما يحل ضيفا على أينتراخت فرانكفورت اليوم في مستهل الموسم الجديد، بعد نشاط لافت في سوق الانتقالات شهد تخليه مرغما عن هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغالي ساديو ماني.



ولن تكون رحلة الفريق الپافاري مفروشة بالورود إلى أرض فرانكفورت المتوج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في مايو الماضي والفائز عليه مرتين في آخر 3 مواجهات في الدوري.



وتتباهى جماهير بايرن باللقب العاشر تواليا في شوارع المدينة، من خلال ارتدائها القمصان المؤشرة لهذا الرقم القياسي والتي نفدت من الأسواق.



ويبدو فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مرشحا ناريا لخلافة نفسه، ففضلا عن ضم ماني من ليفربول، تعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس، في محاولة لتعويض هداف الدوري 7 مرات ليفاندوفسكي الذي أصر على الرحيل إلى برشلونة الإسباني بعدما كان رأس حربته القاتلة في العقد الماضي. وسجل ليفاندفوسكي 344 هدفا في 357 مباراة في جميع المسابقات خلال 8 سنوات مع «دي روتن».



وعلى غرار بايرن، لن تكون بداية مشوار دورتموند سهلة، كونه يستقبل غدا ثالث الموسم الماضي باير ليفركوزن.



في المقابل، جرد دورتموند، وصيف الموسم الماضي، من سلاحه الفتاك الهداف النرويجي إرلينغ هالاند (22 هدفا و8 تمريرات حاسمة) المنتقل إلى مان سيتي. حتى محاولات استبداله بالعاجي سيباستيان هالر (28 عاما) القادم من أياكس أمستردام الهولندي باءت بالفشل، بعد إصابته بورم سرطاني سيبعده عدة أشهر عن الملاعب.



ويلتقي أيضا غدا، أونيون برلين مع هرتا برلين، بوروسيا مونشنغلادباخ مع هوفنهايم، فولفسبورغ مع فيردر بريمن، بوخوم مع ماينز، وأوغسبورغ مع فرايبورغ.