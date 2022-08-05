تأهلت الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية والتونسية أنس جابر الثالثة الى الدور ربع النهائي من دورة سان خوسيه الأميركية للتنس، إثر فوزهما على الأميركيتين إليزابيث ماندليك 6-2 و5-7 و7-6 (7-5) وماديسون كيز 7-5 و6-1 تواليا في اطار الدور الثاني.



ولم يكن فوز بادوسا سهلا، حيث خسرت المجموعة الثانية لمصلحة منافستها، وهي نجلة الفائزة أربع مرات ببطولات كبرى، التشيكوسلوفاكية هانا ماندليكوفا، إثر كسر إرسالها مرتين في هذه المجموعة.



وجاءت المجموعة الثالثة مثيرة ايضا بين اللاعبتين بعدما تبادلتا كسر الإرسال، لكن بادوسا، المصنفة الرابعة عالميا، حسمت اللقاء في شوط كسر التعادل.



وستواجه بادوسا في الدور المقبل الفائزة بين الياباني ناومي اوساكا والمصنفة سادسة الأميركية كوكو غوف.



وخاضت النجمة التونسية، جابر، مباراتها الاولى منذ وصولها التاريخي الى نهائي بطولة ويمبلدون، وتمكنت من تحقيق فوز صريح على كيز بمجموعتين دون رد.



وقالت جابر: «أنا ممتنة لأنني لعبت في الليل لأن الإيقاع يكون أبطأ، ويساعدني ذلك قليلا في التأقلم مع الظروف».



وتلتقي جابر في ربع النهائي الفائزة بين الروسية فيرونيكا كودرميتوفا والأميركية كلير ليو.



وفي دورة واشنطن للتنس، تأهل الأسترالي نيك كيريوس إلى دور الـ16 بعد تغلبه على الأميركي تومي بول 6-3 و6-4، فيما ودع الپولندي هوبرت هوركاش المنافسة بخسارته أمام الفنلندي إميل روسوفووري 6-4 و7-6 (7-3). وسيواجه كيريوس لاعبا أميركيا آخر في الدور المقبل وهو رايلي أوبلكا.



وفي وقت سابق، أقصي هوركاش، أحد كبار المرشحين للقب الدورة، على يد روسوفووري صاحب المركز 46 في العالم بعد فوز الأخير 6-4 و7-6 (7-3).



وتأهل الأميركي تايلور فريتز المصنف الثامن، بتغلبه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-4 و6-3.



ولدى السيدات، ودعت الرومانية سيمونا هاليب الدورة بعد انسحابها بداعي المرض فيما كانت متأخرة 5-7 و0-2 أمام الروسية آنا كالينسكايا.



وخرجت الأميركية جيسيكا بيغولا حاملة اللقب والمصنفة اولى أيضا من الدور الثاني على يد الأسترالية داريا سافيل 7-5 و6-4.



إلى ذلك، فاز الروسي دانييل مدفيديف المصنف الأول على العالم، في أول مباراة له في ستة أسابيع، على الأسترالي رينكي هيغيكاتا 6-4 و6-3 في دورة لوس كابوس المفتوحة المكسيكية للتنس، والمقامة على ارض صلبة.



وحقق مدفيديف الفائز العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة فوزه الـ250 في مسيرته.



وقال مدفيديف بعد المباراة: «قال لي أحدهم هذه المعلومة قبل أيام قليلة».



وسيواجه مدفيديف في الدور المقبل الليتواني ريكارداس بيرانكيس الذي تغلب على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس 7-6 (7-4) و6-3.



كذلك، تأهل الكندي المصنف الثاني فيليكس أوجيه- ألياسيم، بفوزه على المكسيكي أليكس هيرنانديس 6-3 و7-5.