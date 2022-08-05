أحمد الشحومي: السمع والطاعة لصاحب السمو ولسمو ولي العهد

خالد العتيبي: شكراً لسمو الأمير لانتصاره للإرادة الشعبية

ثامر السويط: من الأمة وإليها نعود واجتهدنا ونسأل الله القبول

حمد المطر: مرجعنا وملاذنا بعد الله هو شعبنا لتصحيح الأوضاع

فارس العتيبي: حافظنا على قسمنا وكنا قريبين من الناس ومطالبهم

مهند الساير: بعد الحل نتشرف بالعودة إلى الأمة التي جئنا منها

فايز الجمهور: اجتهدت بما أعتقد أنه في مصلحة الكويت وأهلها



سلطان العبدان



وجه عدد من النواب إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جزيل الشكر وعظيم الامتنان على القرار التاريخي بحل مجلس الأمة والعودة إلى الشعب لتصحيح المسار السياسي بعد حالة التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين أن الأمر الآن بيد المواطنين لترجمة رغبة القيادة السياسية من خلال اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق أحمد الشحومي: السمع والطاعة لصاحب السمو ولسمو ولي العهد، حفظهما الله، ونأمل ان تكون المرحلة القادمة فرصة للعمل من أجل الكويت وأهلها.



من جانبه، قال النائب السابق خالد العتيبي: شكرا لصاحب السمو الأمير لانتصاره للإرادة الشعبية وحل مجلس كان عقبة أمام طموح المواطنين.

وأضاف: ‏نتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة مرحلة جديدة تعوض ما تم استنزافه من وقت. ونأمل أن تكون تركيبة المجلس والحكومة قادرة على النهوض بالبلد ومعالجة إخفاقات ونهج السنوات الماضية.



وقال النائب السابق ثامر السويط: من الأمة وإليها نعود و‏اجتهدنا ، ونسألك اللهم القبول، ‏اللهم واجعلنا من الذين يحفظون الأمانة والعهود.



من جانبه، قال النائب السابق د.حمد المطر، انه وفق المادة 6 من الدستور فإن ‏نظام الحكم ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات.

وأضاف: ‏مرجعنا وملاذنا بعد الله سبحانه هو شعبنا الذي آمن بتصحيح الأوضاع، وأتت الاستجابة الكريمة في الخطاب السامي لتطلعات الأمة. ونتطلع لمرحلة جديدة ننتقل فيها جميعا من الألم إلى الأمل ومن الاستنزاف إلى استشراف المستقبل.



من جهته، قال النائب السابق فارس العتيبي: بعد حل مجلس الأمة ‏يكون بذلك تم ما سعينا له ‏وهو رحيل الرئيسين مطلب شعبي وتحقق،‏محافظين على قسمنا، قريبين من الناس ومطالبهم.

وأضاف: ‏أقولها صادقا لولا ثبات الشعب خلف نوابه ودعمهم لما تحقق ما حصل ‏والتقاء قناعة القيادة السياسية مع توجه المواطنين.



في الاتجاه ذاته، قال النائب السابق مهند الساير: إرادتكم بعد إرادة الله هي التي اختارت الحل، ونتشرف بالعودة الى لأمة التي جئنا منها.



وفي هذا السياق، قال النائب السابق فايز الجمهور: عملت واجتهدت بما أعتقد انه في مصلحة الكويت وأهلها.



وأضاف: الأكيد اننا لم نحقق ما كان يتطلع له المواطن الكويتي بسبب الظروف السياسية الاستثنائية التي لا تخفى على الجميع، لكن المؤكد، وهو ما أدين لله فيه، أنني لم أخن الأمانة ولم أتطاول على المال العام ودافعت عن ثوابتنا الشرعية وحقوق الشعب الدستورية.