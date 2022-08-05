أجرى محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر جولة تفقدية على عدد من النقاط الأمنية في الحسينيات ومجالس العزاء بمناطق محافظتي العاصمة وحولي وذلك للاطلاع على استعدادات الجهات المعنية.



هذا، وقد ثمن محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة التوجيهات السديدة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، مؤكدا أهمية التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ كل ما من شأنه تفرقة المجتمع وشق الصف بين أبناء الوطن الواحد.



والتقى الأصفر عددا من القيادات المشاركة في تأمين المواطنين والمقيمين برفقة كل من مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة بالوكالة اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام مديرية أمن محافظة حولي بالوكالة العميد زياد الخطيب، حيث استمع إلى شرح عن الخطة التنفيذية في المحافظتين ومستوى التنسيق بين القطاعات المشاركة كافة.



كما التقى الأصفر عدد من المواطنين والمقيمين خلال جولته لتلمس متطلباتهم واحتياجاتهم خلال شهر محرم.



وأعرب الأصفر عن تقديره وشكره للجهات المشاركة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وقوة الإطفاء العام والمتطوعين لدى الدفاع المدني وتجاوبها مع المواطنين والمقيمين، مشددا على ضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار خلال هذه الفترة، متمنيا من الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء.