مريم بندق



قالت مصادر دستورية لـ «الأنباء» إن اصدار الحكومة مرسوم ضرورة باستحداث الهيئة الوطنية للانتخابات خطوة مستبعدة. وأوضحت المصادر ان الحكومة لن تجازف بإصدار مرسوم ضرورة باستحداث هذه الهيئة حيث توجد سابقة بإبطال مرسوم سابق للحكومة بإنشاء هذه الهيئة. وبينت ان هذه الخطوة تنتظر المجلس الجديد الذي يملك صلاحية اصدارها بقانون بالتنسيق مع الحكومة.

هذا، وشددت المصادر على أن عدم اداء الحكومة القسم أمام مجلس الأمة لا يبطل مرسوم حل المجلس. وكشفت عن ان الحكومة صحيحة دستوريا بعد اداء سمو رئيس الوزراء والوزراء القسم أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وأشارت الى أن أداء القسم امام مجلس الأمة يتم لاكتساب الوزراء عضوية المجلس حيث لا يستطيع الوزير القيام بدوره التشريعي في المجلس الا بعد ادائه اليمين الدستورية.