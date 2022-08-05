رخص القيادة للوافدين: العمل بالشروط المعمّمة

مصادر وزارية لـ «الأنباء»: لا عودة لقيود «كورونا»



مريم بندق



كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن أن أمام الحكومة عملاً مضنياً خلال الفترة القريبة المقبلة لإنجاز متطلبات إجراء انتخابات نزيهة وتمرير قضايا الساعة التي لا تحتمل مزيدا من التأجيل.



وقالت إن انجاز ذلك يتطلب دراسة وتمحيص 12 مرسوم ضرورة تقريبا.



هذا، وتتضمن المراسيم دعوة الناخبين للانتخابات، فتح باب تسجيل الراغبين في الترشيح لمدة 10 أيام، تحديد موعد الانتخابات، التصويت وفق البطاقة المدنية اذا ارتأت الحكومة ذلك، قبول استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج الانتخابات، تكليفها بتصريف العاجل من الامور، تشكيل حكومة جديدة، سد شواغر القياديين، صرف المكافأة الأمامية للعسكريين والحرس الوطني والإطفاء، معالجة قضية المخدرات، تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للأمن الغذائي، والإيعاز بصرف مقابل الإجازات والذي لا يحتاج الى مرسوم ضرورة.





رخص القيادة للوافدين: العمل بالشروط المعمّمة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن منح رخص السوق للوافدين يتم حسب الشروط المعممة. وكشفت المصادر عن أنه لا شروط جديدة ولا تعديلات إضافية على الضوابط التي تم إعلانها والمستمر العمل بها.

مصادر وزارية لـ «الأنباء»: لا عودة لقيود «كورونا»

طمأنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه لا عودة لقيود «كورونا».

وأوضحت المصادر رداً على سؤال بشأن تداعيات افتتاح 16 مركزا صحيا للتطعيم ضد كورونا، أن الهدف منها تسهيل حصول من لم يستكمل التطعيم على الجرعات المقررة.