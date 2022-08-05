الأنصاري: مراقبة مستمرة من «التجارة» للأسعار في التعاونيات والأسواق ومطابقتها مع النظام

محمد راتب



أكدت الوكيل المساعد لشؤون التعاون بالتكليف هيام الخضير أن هناك تجاوزات ليست كبيرة في رفع الأسعار، مع توافر في الدجاج وتنوع من الشركات بجميع الأحجام الطازج والمجمد، موضحة أن «التجارة» صاحبة الاختصاص في اتخاذ إجراءات بحق الشركات التي امتنعت سابقا عن توريد الدجاج.



وأشارت خلال جولة على جمعية إشبيلية التعاونية من قبل فريق دعم منظومة الأمن الغذائي بحضور مفتشين من وزارة التجارة إلى أن المخزون الغذائي في الكويت متين، والمخازن ممتلئة بجميع الأصناف، موضحة أن الفترة الماضية شهدت تخفيضا في أصناف معينة إلا أن الأمور عادت إلى سابق عهدها وأفضل.



وذكرت أننا كفريق مكون من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزارة التجارة وبعض الجهات حرصنا على القيام بجولات تفتيشية بين الفترة والأخرى للاطمئنان على حالة المخزون الغذائي في الكويت.



وخلال الجولة، قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد الأسعار في وزارة التجارة فيصل الأنصاري: إن إدارة الجهاز الفني من مفتشي التجارة والصناعة يقومون بمهامهم في متابعة الأسعار في الجمعـيـــات التعاونيــة والأسواق المقدمة من وزارة التجارة عبر النظام ومتابعتها على أرض الواقع.



وأضاف أننا نعمل ضمن الفريق المشكل من قبل مجلس الوزراء لمتابعة الشأن الغذائي في الجمعيات التعاونية بالتعاون مع «الشؤون» و«القوى العاملة» والزراعة وجهاز المنافسة وحماية المستهلك، وقد قمنا بالتأكد من المخزون الاستراتيجي للسلع، ونطمئن المستهلكين بتوافر السلع الغذائية، كما قمنا بجولات في المخازن للاطلاع على المواد المتوافرة وجودة التخزين، حتى الدجاج متوافر ومستمرون في جولاتنا لطمأنة المستهلكين وحماية الأمن الغذائي.



وتأتي هذه الجولات انطلاقا من مهام الفريق في متابعة كل ما يتعلق بالامن الغذائي وتوفير المواد الاستهلاكية والحفاظ على الاسعار.