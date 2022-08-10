قلّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد بوزارة الدفاع صباح امس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.



وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: «أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم لثقة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوليتكم ضباطا بالجيش الكويتي، وأنتم اليوم في بداية طريق العمل والبذل والعطاء لوطنكم فكونوا أهلا للثقة الغالية بتحمل المسؤولية والتسلح بالعلم والتدريب والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش الكويتي واحرصوا دائما على أن تكونوا قدوة في تعاملكم ومثالا يحتذي في أقوالكم وتصرفاتكم، وتفانوا بخدمة وطنكم وحمايته والذود عن ترابه.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم وأن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على بلدنا الحبيب، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، وسدد على طريق الخير خطاهم».