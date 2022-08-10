أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن شباب الكويت هم مستقبل الوطن وأمله في تحقيق التنمية والتطور الذي نطمح إليه جميعا، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحفيز أبنائنا وبناتنا وتشجيعهم على المبادرة والمشاركة ليكونوا فاعلين في المجتمع.



جاء ذلك خلال لقائه صباح امس في ديوان عام محافظة الأحمدي رئيس مجلس الشباب الكويتي نواف العازمي، وعضو المجلس وائل العنزي، ورئيس لجنة المنصة جميلة العتيبي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، حيث اطلع على مجمل نشاط المجلس خلال الفترة الماضية، وبحث سبل التعاون المشترك مستقبلا، متمنيا للمجلس التوفيق والسداد والنجاح في مهمته الوطنية.



من جانبه، اعرب رئيس مجلس الشباب نواف العازمي عن سعادته باللقاء الذي يمثل دعما كبيرا للشباب، كما تناول العديد من الأفكار والمقترحات، لافتا الى الحديث عن منصة مجلس الشباب التي ستنطلق بالتزامن مع يوم الشباب الدولي، كما رحب بالمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المحافظة، خاصة تلك التي تهتم بالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.



بدورها، قالت رئيس لجنة منصة مجلس الشباب جميلة العتيبي إن المنصة عبارة عن بوابة إلكترونية تضم عدة أقسام: (مبادرون، متطوعون، ومساندون)، وتوضح كل المعلومات عن رؤية ومهام ولجان المجلس والأعضاء والأنشطة المتنوعة.