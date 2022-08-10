أعلن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى عن موافقة وزارة المالية على قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البحري بتنفيذ الأعمال المطلوبة أعلى تقاطع نفق دروازة العبدالرزاق بمدينة الكويت.



وأوضح الموسى لـ «كونا» أن الأعمال تشمل الفحص والاختبارات والأعمال الخرسانية لجسم النفق وأعمال إزالة وتجديد وصيانة جميع طبقات العزل وحقن الفواصل وتغيير منصات الارتكاز.

وأضاف أن مدة تنفيذ الأعمال من المقرر أن تستغرق 90 يوما بعد أخذ موافقة ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات العامة، مشيرا إلى أن «هيئة الطرق» ستصدر تعليماتها للبدء الفوري بتنفيذ الأعمال بعد ورود موافقات الجهات الرقابية، وذلك لسرعة فتح الحركة المرورية أعلى النفق.