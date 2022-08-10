دارين العلي



يواصل فريق الضبطية القضائية التابع للمنطقة الشمالية في وزارة الكهرباء والماء حملاته في محافظات الجهراء والعاصمة والفروانية لرصد التعديات والمخالفات وتكثيف الحملات خلال موسم الذروة وفقا لتعليمات قيادات الوزارة.

وتركزت حملة الأمس في منطقة الشويخ الصناعية، حيث تم خلالها تنفيذ محاضر ضبط واثبات حالة وقطع التيار الكهربائي عن عدد من القسائم الصناعية المخالفة التي لم تلتزم بالقوانين والقرارات مرعية الاجراء.



وقال نائب رئيس الفريق م.أحمد الشمري إن حصيلة المخالفات للشهر الجاري بلغت حتى الآن 4 محاضر ضبط واثبات حالة وتركزت في محافظات العاصمة والفروانية.



وأوضح الشمري أن انخفاض اعداد المخالفات في بعض الاحيان يدل على أهمية الجولات الاستباقية والتفتيشية التي يجريها الفريق وجودتها في ردع المخالفين، مشددا على عدم التهاون مع المعتدين على الشبكة وسراق موارد الدولة من الماء والكهرباء، ولن يتم الخضوع لأي ضغوط تمارس على الفريق.